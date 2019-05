Miška Ďubeková v európskej top desiatke

Pre 17-ročnú fitnesku to bol druhý štart na európskej scéne.

21. máj 2019 o 14:26 Jozef Mikuš

HNÚŠŤA. Hnúšťa mala na májovom európskom šampionáte IFBB v španielskej Santa Susanne (2. – 6. 5.) zastúpenie aj v podobe mladej reprezentantky Michaely Ďubekovej. Bikinárka z Fitnes klubu Iskra Hnúšťa si vstupenku na Pyrenejský poloostrov vybojovala prvenstvom na aprílových domácich majstrovstvách.

„Moja príprava na Európu bola pokračovaním tej na jarné majstrovstvá Slovenska juniorov v Hnúšti. Pripravovala som sa pod vedením trénerky národnej reprezentácie Lucie Košeckej, ktorá mi zostavovala tréningový plán, jedálniček a dolaďovala pózovanie. Pri tréningoch mi pomáhal a usmerňoval ma môj otec Dušan Ďubek, bývalý majster ČSFR v kulturistike. Týmto dvom ľuďom som nesmierne vďačná za to, kde som,“ povedala Miška Ďubeková.

Pre mladú športovkyňu to bol druhý štart na európskej scéne. Vlani sa ako juniorka v ženskej kategórii umiestnila na 8. mieste z 11 pretekárok. Tento rok síce štartovala medzi juniorkami od 16 do 20 rokov, no v kategórii open, teda bez rozdielu výšky.