Štefániková považuje sezónu za životnú

Brusnianske ťaženie malo tiež hnúšťanský rukopis.

22. máj 2019 o 13:50 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. V prvej lige Východ vo volejbale žien kraľovali hráčky VK Kúpele Brusno. Prispela k tomu aj nahrávačka Tereza Štefániková, ktorá je odchovankyňou VK Iskra Hnúšťa. V drese tímu z Horehronia predvádzala na dôležitom poste svoj kumšt i bojovnosť.

„Sezónu hodnotím ako veľmi dobrú. Som s ňou veľmi spokojná,“ hovorí dvadsaťjedenročná vysokoškoláčka. Brusnianky prevýšili súperky a ovládli súťaž. „Mali sme cieľ postúpiť aspoň do baráže. Hrali sme s chuťou, išli sme naplno. Aj keď sme niektoré zápasy prehrali, nepustili sme z rúk prvú priečku a udržali sme sa na nej. Tešili sme sa na baráž,“ vyjadrila sa Štefániková. Na nedostatok príležitostí v zostave si nemohla sťažovať. Priestor však dostávala i druhá nahrávačka Ondreičková.

Brusno v baráži nepochodilo

Volejbalistky z kúpeľnej obce si zabezpečili miestenku do prelínacej súťaže, v ktorej narazili na Hit UCM Trnava. Zo západnej skupiny prvej ligy sa v nej napokon nik nepredstavil.

Brusno prehralo v sérii s Trnavčankami 0:3 na zápasy. Tím, ktorý skončil na poslednom mieste v extralige, vyhral prvý i tretí zápas zhodne 3:0. V tom druhom zdolal VK Kúpele 3:2.

„Prvý zápas bol v našom podaní ustráchaný. Prvýkrát sme hrali súťažne proti extraligovému družstvu. Predtým sme sa stretli s účastníkmi najvyššej súťaže len v príprave, tentokrát išlo predsa len o niečo viac. Rozbehli sme sa v tom druhom dueli, ktorý sme odohrali kvalitne. V treťom naše družstvo statočne bojovalo, chceli sme vyhrať, ale nevyšlo nám to. Som sklamaná, že sme nepostúpili do extraligy. Pozitívne však vnímam, že sme sa do prelínacej súťaže dostali,“ uviedla Hnúšťanka Tereza, ktorá nastúpila v prvom i druhom stretnutí.

Vyzdvihla kouča

Na UMB v Banskej Bystrici študuje učiteľstvo telesnej výchovy a športu. O postup do extraligy bojovala premiérovo v kariére.

„Veľa skúseností a veľa nových životných situácií mi dala táto sezóna. Herne som povyrástla, za čo vďačím trénerovi Brusna Lukášovi Šmídovi. Veľa, veľa s nami pracoval, či už vo všeobecnej rovine, teda s celým tímom, ale venoval sa nám na tréningoch aj individuálne. Týkalo sa to i nás nahrávačiek. Túto sezónu považujem zatiaľ za životnú. Bez nášho trénera by to ale nešlo,“ povedala Štefániková.

Vo VK Kúpele Brusno by chcela hrávať naďalej. Odkrútila si tam na hosťovaní už dva ročníky.