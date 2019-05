Vo Veľkom Krtíši sa snažia separovať odpad aj na detských ihriskách

V týchto dňoch tam pribúdajú nádoby na plasty.

23. máj 2019 o 6:20 Radovan Vojenčák

VEĽKÝ KRTÍŠ. V týchto dňoch pribúdajú na detských ihriskách vo Veľkom Krtíši k smetným košom na komunálny odpad aj nádoby na plasty. Samospráva sa snaží týmto krokom prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti triedeného odpadu.

„Návštevníci ihrísk tak majú možnosť plasty a tetrapaky triediť a hneď na mieste ich vyhadzovať do nádoby na to určenej. 6 smetných košov je už osadených a ďalších 5 ks pribudne v najbližších dňoch. Mesto verí, že návštevníci ihrísk tieto koše budú využívať a že už u malých detí pôjde do povedomia nutnosť odpad triediť," informovala asistentka primátora, Erika Grega.

Mesto v súčasnosti spravuje 6 detských ihrís. Počas minulej jesene pribudli detské ihriská aj v novo zrekonštruovanom mestskom parku Hôrka.

Do umiestnených nádob na otriedený odpad môžu návštevníci ihrísk okrem (najlepšie) stlačených alebo zošliapnutých PET fliaš z nápojov, a bežných neznečistených plastových obalov hádzať spomínané tetrapakové obaly, ale aj kovové obaly, konzervy, alobal a nápojové hliníkové plechovky.