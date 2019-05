Premiéra mladých talentov Junioru

Niektorí džudisti zažili premiéru medzinárodného turnaja po prvýkrát.

23. máj 2019 o 8:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Májová Medzinárodná veľká cena mesta Rimavská Sobota na Gemer prilákala aj početnú výpravu z džudo klubu Junior Lučenec. Pre niektorých pretekárov to bol prvý ostrý štart na veľkom medzinárodnom turnaji.

Junior v super mini reprezentovala Sophia Szmudová (do 24 kg), ktorá po 4 zápasoch iba s jednou prehrou obsadila prvé miesto a do zbierky získala ďalšie zlato. Snaživý Richard Sasvári (do 27 kg) si po jednej výhre a dvoch prehrách na medailu nesiahol.

Matej Káka (do 27 kg) si premiéru na medzinárodnom turnaji naozaj užil. „Matejov hod seoi nage, ktorým vyhral nad prvým súperom, odmenili diváci potleskom. Po ďalšej prehre a výhre sa zastavil v boji o bronz. Obsadil skvelé 5. miesto. Ďalším želiezkom v ohni bol sluchovo hendikepovaný športovec Jaroslav Štetka (do 24 kg). V premiére na veľkom turnaji po dvoch výhrach podľahol súperovi až v semifinále. S prehrou sa vyrovnal a suverénne si vybojoval bronz,“ povedal spokojný tréner Junioru Michal Bokor.