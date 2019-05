Fiľakovskí zápasníci so zlatom. Horváth majstrom Slovenska

Partia spod Fiľakovského hradu bola na turnaji v Rimavskej Sobote úspešná.

24. máj 2019 o 14:03 Jozef Mikuš

RIM. SOBOTA/FIĽAKOVO. Rimavská Sobota bola v prvej polovici mája (11. 5.) dejiskom majstrovstiev Slovenska mladších žiakov a mladších žiačok vo voľnom štýle. Do neďalekého mesta vycestovala aj partia zo Zápasníckeho klubu Fiľakovo. Štvorica mladíkov tak doplnila zostavu vyše sto pretekárov z 20 klubov.

„Za náš klub štartovali Dávid Horváth (do 57 kg), Marek Jónás (do 52 kg), Krisztián Balázs (do 57 kg) a Kristián Balog (do 44 kg). Chlapci sa na šampionáte nestratili. Práve naopak, podarilo sa im dosiahnuť vynikajúce umiestnenia a domov sme dokonca doniesli aj jeden titul majstra Slovenska,“ prezradil Attila Albert, predseda Zápasníckeho klubu Fiľakovo.

Národným šampiónom sa so zlatou medailou na krku stal Dávid Horváth. Jeho klubový kamaráti Marek Jónas a Krisztián Balázs sa umiestnili na štvrtej priečke. Kristián Balog obsadil šieste miesto.

„Chlapci podali výborný výkon a zaslúžia si našu pochvalu. Za zmienku stojí aj veľmi dobré siedme miesto v konečnom hodnotení desiatich zúčastnených klubov,“ doplnil predseda fiľakovských zápasníkov.