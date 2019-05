Regionálne týždenníky MY prichádzajú s veľkou novinkou

Sieť najčítanejších regionálnych novín na Slovensku štartuje od pondelka 27. mája svoju ďalšiu etapu v úplne novom dizajne.

24. máj 2019 o 15:35 (r)

Jedným z hlavných cieľov bolo zatraktívniť vizuálnu stránku novín, dosiahnuť prehľadnejší a modernejší vzhľad.

Nový dizajn novín má taktiež prispieť k zmenám v rámci samotného obsahu. Jedným z hlavných cieľov je posilnenie lokálneho a komunitného obsahu, ktorý bude obsahovať viac správ z okolitých obcí, miest, ale aj mestských štvrtí.

„Bavme sa úplne na rovinu. Zatiaľ nedokážeme najlepšie spracovať parlamentné voľby alebo svetový hokejový šampionát. A ani možno nevyriešime hneď problémy veľkého sveta, ale chceme byť užitoční a dôveryhodní pre bežných ľudí v ich malom svete (dedine, meste alebo regióne) a robiť pre nich noviny z miest, kde sami žijú a bývajú. V tom je naša skutočná pridaná hodnota a v tom najlepší byť dokážeme,“ zdôraznil Peter Vavro, riaditeľ obsahu a divízny šéfredaktor týždenníkov MY a časopisov ECHO.

Ďalším krokom je komplexné spracovanie ťažiskových článkov z konkrétneho regiónu prostredníctvom jasne štruktúrovaných hlavných tém, ktoré budú zahŕňať hlavný článok, rozhovory, ankety, infografiku a podobne. „Nič nie je staršie ako včerajšie noviny, alebo ako status na FB spred dvoch hodín. Preto chceme robiť kľúčové a ťažiskové udalosti v obciach a mestách komplexne a z viacerých uhlov pohľadu. Nie robiť všetko priemerne, ale iba niečo a nadpriemerne,“ dodáva Peter Vavro.

„Som rád že sa nám tak krátko po nástupe Petra Vavra na post riaditeľa obsahu podarilo kľúčové obsahové zmeny zapracovať do nového dizajnu týždenníkov. Chceme sa ešte viac zameriavať na užšie prepojenie s našimi regionálnymi čitateľmi a to bol aj jeden z dôvodov obsahových zmien týždenníkov,“ hovorí Milan Mokráň, riaditeľ divízie MY.

Grafickými úpravami prešla kompletne celá štruktúra novín. Výrazné zmeny v dizajne sa dotkli titulnej strany, v ktorej sa zdôraznil pôvodný názov konkrétneho titulu a kľúčové informácie pre čitateľa sa nachádzajú v avízach pri hlavičke, v titulku a vo fotografii k hlavnému článku. Súčasťou novín naďalej zostáva pravidelná samostatne vkladaná príloha MY magazín s kompletným televíznym programom, ako aj ďalšie tematické prílohy.

Nový dizajn regionálnych týždenníkov MY navrhla a zrealizovala reklamná agentúra M KREO. Proces tvorby počnúc prípravami, testovaním až po odsúhlasenie finálnych šablón trval takmer 14 mesiacov.

Vydavateľstvo Petit Press vydáva sieť 23 regionálnych týždenníkov MY po celom Slovensku v priemernom tlačenom náklade 110-tisíc kusov.