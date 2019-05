Historický festival pri gotickom kostole navštívili stovky ľudí

Nultý ročník bol úspešný, organizátori chcú robiť ďalšie.

28. máj 2019 o 7:29 TASR

KRASKOVO. Niekoľko stoviek návštevníkov zavítalo na nultý ročník festivalu Z histórie Malohontu, ktorý sa v sobotu konal pri gotickom kostole v obci Kraskovo v okrese Rimavská Sobota. Jeho súčasťou boli odborné prednášky o hudbe a kostoloch z čias gotiky, ale aj ukážky historického šermu, dobovej gastronómie, remeselnícky jarmok a ďalšie atrakcie.

"S návštevnosťou sme spokojní. Veríme, že ľudia, keďže sú takí usmiati, sú asi naozaj spokojní a že sa im to tu páči, pretože je to trochu iný typ podujatia, aký bežne v regióne robíme. Môžem povedať, že je to asi jediný festival tohto druhu v Malohonte," uviedla pre TASR Stanislava Zvarová z organizačného tímu.

Dramaturgom podujatia bol regionálny historik Viktor Brádňanský. "Myslím si, že pre divákov bola najzaujímavejšia šermiarska časť, pretože aj deti sú nadšené, keď vidia rytierov v brneniach. Máme tu tiež turecký tábor a keď bojovníci strieľajú z predoviek, tak je to pre najmenších zážitok," poznamenal Brádňanský.

Ako dodala Zvarová, zatiaľ to vyzerá tak, že festival by sa mohol dočkať v Kraskove aj ďalších ročníkov. "Naším cieľom bolo síce robiť putovný festival, ale nejako nám to tu prirástlo k srdcu a budeme v Kraskove pokračovať, ak sa nám na podujatie podarí získať zdroje," avizovala.

Organizátormi festivalu bolo občianske združenie Rodon Klenovec, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, obec Kraskovo, zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Kraskovo, Miestna akčná skupina Malohont a Mikroregión Teplý Vrch. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.