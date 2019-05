Kuriozita v Lučenci: Čadca si zabudla dresy. Poltár s novým trénerom

Výsledky víkendových zápasov Tipos III. ligy Stred.

26. máj 2019 o 14:35 Jozef Mikuš, RÓBERT RÁCZ JR.

TIPOS III. LIGA STRED

MŠK Novohrad Lučenec - FK Čadca 3:1 (2:0)

Góly: 10. Erik Samuhel (vl. gól), 40. a 90. M. Vilhan (2 z 11m) - 61. M. Faťara, R: Foltán, 180 divákov, ŽK: 90. Hlava, 43. Pohančeník, 55. Kapusniak, 61. Čákovský.

MŠK Novohrad: M. Grujičić - M. Vilhan, L. Janković, M. Sarvaš, S. Jovanović, M. Majkút, S. Budinský (90. D. Veselka), T. Čákovský, R. Berky (86. D. Kamenský), A. Botoš (59. N. Ilkić), T. Mészáros (64. A. Keszi).

Čadca: M. Hlava - T. Tlelka, P. Jarabica, T. Pohančeník, S. Kapusniak, E. Samuhel, D. Kulla, T. Kormaňák, M. Špila (56. M. Faťara), P. Zubka, D. Muráň.

V sobotu 25. mája sa futbalisti lučeneckého MŠK Novohrad predstavili predposlednýkrát v domácom prostredí. Napriek krásnemu slnečnému počasiu si cestu na štadión našli len necelé dve stovky divákov. Tí boli svedkami dvoch diametrálne odlišných polčasov.

Ešte pred úvodným výkopom všetci prítomní sledovali veľmi netradičnú situáciu, ktorá sa málokedy prihodí aj v najnižších dedinských súťažiach. Futbalisti z Čadce pricestoval na sobotný duel bez dresov, ktoré si zabudli doma. Domáci tím tak musel súperovým hráčom prepožičať celú svoju hosťovskú sadu dresov, aby sa zápas vôbec mohol odohrať.

Ako už bolo spomenuté, 25. kolo treťoligovej Tipsport ligy skupiny Stred prinieslo dva úplne rozdielne polčasy. V prvej štyridsaťpäťminútovke mali jednoznačne navrch hráči MŠK Novohrad, čo sa odzrkadlilo v ich hernom prejave i polčasovom skóre. Už v 10. minúte využili po rohovom kope zaváhanie hosťujúceho gólmana, ktorý podbehol centrovanú loptu. Tá sa nešťastne odrazila od brucha jeho spoluhráča Samuhela do vlastnej siete – 1:0. Aktívni, gólom povzbudení domáci, naďalej búšili do hráčov Čadce.

O tri minúty neskôr si po peknej individuálnej akcii vypracoval sľubnú šancu Mészároš, ktorého prudká strela spoza šestnástky však smerovala priamo do náručia brankára Hlavu. V 16. minúte ho napodobnil spoluhráč Budinský. Ten sa „preštrikoval“ až k rohou súperovho malého vápna, no v tiesnenej pozícii dokázal napáliť loptu už len do nôh vybiehajúceho gólmana Čadce. Domáci futbalisti sa následne viackrát pokúsili navýšiť svoj náskok, no neúspešne. Podarilo sa to až v 40. minúte Vilhanovi, ktorý nekompromisne premenil nariadený pokutový kop. Jedenástke predchádzala fantastická individuálna akcia Berkyho, ktorého dokázali hráči Čadce zastaviť len za cenu faulu.

Po zmene strán sa akoby domáci futbalisti uspokojili s výsledkom. Nedokázali nadviazať na svoju prvopolčasovú aktivitu a viackrát kopili zbytočné chyby. Tie pôsobili ako voda na mlyn súperovým hráčom. Len päť minút po svojom príchode na ihrisko zaznamenal hosťujúci Faťara – jediný striedajúci hráč Čadce – kontaktný gól. Jeden z najnižších hráčov na ihrisku sa presadil hlavou, využil nedôrazné bránenie domácich.

Presný zásah nabudil hostí ešte viac. Ich viaceré šance však nesmerovali do priestoru Grujičićovej brány. Odmietnutie sľubných príležitostí zrejme urazilo povestnú „Šťastenu“, a tak sa v záverečnej minúte nadstaveného času z gólu opäť tešili domáci. Aj tentokrát sa z nariadenej jedenástky (po predošlej hre rukou hostí) tešila dlhoročná opora lučeneckého futbalu, zadák Vilhan – 3:1. Symbolika čísla 25 tak bola v sobotnom dueli všadeprítomná – 25. máj, 25. kolo a dva presné zásahy 25-ročného Vilhana. (Text: RÓBERT RÁCZ JR.)

MŠK FOMAT Martin - TJ Sklotatran Poltár 7:1 (2:0)

Góly: 23. a 62. M. Vajagić, 28. M. Mlynár, 65. T. Ďungel, 72. M. Boďa, 84. M. Lanko, 88. M. Barčík - 61. R. Greško, R: Faber, 200 divákov, ŽK: 36. Stašík, 78. Moďoroši, 32. Barčík, 69. Peševski, 78. Greško.

Martin: P. Hažer - S. Lacko (65. P. Palenčár), T. Stašík (71. M. Tomka), M. Garaj, F. Moďoroši, M. Vajagić (63. M. Lanko), M. Mlynár (63. M. Boďa), C. Chovanec (79. J. Kračmer), D. Cvik, M. Barčík, T. Ďungel.

Poltár: J. Slaniniak - M. Búry, P. Výlupok, M. Kojnok, D. Mokrý, S. Bogdanovski (41. J. Marcinek), T. Galo, M. Považanec, O. Chibueze (31. A. Filipiak), D. Peševski, R. Greško.

Poltárčanov v zápase 25. kola z lavičky kormidloval tréner Andrej Kamendy. Ten prikývol na ponuku vedenia poltárskeho klubu a Sklotatran povedie v posledných zápasoch sezóny.

Krásno - Fiľakovo (hrá sa 26. 5. o 17.00 hod.)

Kalinovo - Rimavská Sobota (hrá sa 26. 5. o 17.00 hod.)

Ostatné výsledky: Žarnovica - Lipt. Hrádok 2:0, Ružomberok B - Podbrezová B 2:0.