Zo starého oblečenia sa rodia zaujímavé kúsky

V Lučenci vzniká originálna móda, ktorá sa snaží šetriť životné prostredie.

28. máj 2019 o 16:32 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Silvia Hernadiová sa narodila v Lučenci, do desiatich rokov však žila v Púchove a potom takmer tridsať rokov v Nemecku. Vrátila sa do svojho rodiska, aby si splnila sen o módnej značke s pridanou hodnotou. Vďaka spolupráci so šikovnými kolegyňami vytvára oblečenie, ale aj trendy tašky formou recyklácie starého oblečenia či zvyškov látky. ‘Vonku’ sa tomu hovorí up-cycling.

„Už ako malé dievča som mala sen pracovať v módnom odbore. V tej dobe totiž moja mamina robila v Makyte Púchov a ja som tam bola detskou modelkou. Keď všetci v škôlke museli spať, ja som chodila na skúšky modelov, a tak som unikala do rozprávkového sveta módy,“ začala svoje rozprávanie Silvia Hernadiová, zakladateľka netradičnej módnej značky SiTerra.

Hľadanie sa

Krátko po zmene režimu využili rodičia otvorenie hraníc a aj s malou Silviou sa rozhodli usadiť v Nemecku. Síce tam následne študovala ekonómiu, ale stále ju to silno ťahalo smerom k móde.

Skúsenosti v módnom odbore zbierala u známej módnej návrhárky v Košiciach, v módnej marketingovej firme v San Franciscu a v Nemecku vo firme Levi´s. Všade veľmi rýchle zistila, že ich filozofia sa nezhoduje s jej vnútorným nastavením.

Tak hľadala ďalej, skúšala, čo jej vlastne sadne a veľa cestovala. Ocitla sa aj v Južnej Amerike, kde objavila v Brazílii aj niekdajší bojový tanec otrokov capoeira. V súčasnosti pretransformovaný ako bojový šport s pevnými pravidlami. Aj vďaka nemu našla v sebe vnútorný pokoj, ale aj väčšie odhodlanie ísť za svojím snom.