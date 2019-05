Tuborg naložil Hornets sedmičku

Výsledky Generali ligy mesta Lučenec.

28. máj 2019 o 13:29 Jozef Mikuš

LUČENEC. V nedeľu (26. 5.) sa odohrali zápasy 22. kola mestskej ligy v Lučenci, ktorá sa po novom volá Generali liga mesta Lučenec.

Tuborg – Hornets 7:0 (0:0)

Góly: Patrik Šípoš 4, Marek Čonka, Erik Čonka, Jaroslav Jáneš.

Young Boys – The Secret 5:0 kontumačne

Hey Taxi – TSV 1995 3:11 (2:3)

Góly: Jakub Antalič, Daniel Melich, Denis Molnár – Andrej Pipíška 4, Andrej Kamendy 3, Róbert Rubint 2, Peter Csaba, Zoltán Csaba.

Keram – Tantrum 13:2 (5:2)

Góly: Rudolf Becáni 4, Peter Šulek 3, Richard Herceg 3, Roman Prepelica, Michal Kováč, Pavol Iskra – Róbert Botoš, Tibor Mikuš.

OFK Točnica – voľno

Program 23. kola (2. 6.): TSV 1995 – Young Boys (Keram), The Secret – Keram (Young Boys), Hornets – OFK Točnica (Tuborg), Tantrum – Tuborg (OFK Točnica), Hey Taxi – voľno.

Spravodaj č. 9: 1. Rada kontumuje zápas 21 kola The Secret – Hey Taxi 0:5 v prospech hostí. Dôvod: Domáci sa nezišli v predpísanom počte 1+4. 2. Rada trestá mužstvo The secret pokutou 7 € za nenastúpenie na zápas The Secret – Hey Taxi dňa 19.5.2019. T: 2.6.2019 3. Rada podpísala dohodu o spolupráci s poisťovňou Generali a.s. Dohodu podpísal Marian Šulek predseda UMF v Lučenci a Ing. Roman Juráš predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Generali Poisťovňa, a.s. Mestská liga od 20. 5. 2019 nesie názov Generali liga mesta Lučenec.

TABUĽKA

1. TSV 199 5 19 19 0 0 177:44 38

2. Keram 20 12 5 3 162:66 29

3. Hornets 20 9 5 6 116:90 23

4. Young Boys 19 8 5 6 84:43 21

5. OFK Točnica 19 8 5 6 80:63 21

6. Hey Taxi 20 10 0 10 94:99 20

7. Tuborg 19 8 2 9 90:106 18

8. Tantrum 19 2 0 17 35:173 4

9. The Secret 19 0 0 19 50:204 0

Servis: Marián Šulek, predseda ÚMF v Lučenci