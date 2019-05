Na obnovu Kalvárie sa nedarí získať peniaze, problémom sú pozemky

Samospráva Modrého Kameňa ich chce odkúpiť a znovu žiadať o peniaze z eurofondov.

30. máj 2019 o 14:48 TASR

MODRÝ KAMEŇ. Na obnovu Kalvárie sa mestu Modrý Kameň nedarí získať prostriedky z eurofondov. Dve doposiaľ zaslané žiadosti o podporu neboli schválené. Problémom sú pozemky pod pútnickým chodníkom. Zastavenia a kaplnky sú už dlhodobo v zlom stave, vlhnú a opadávajú omietky i časti muriva.

Podľa primátorky Márie Bednárovej kaplnky a zastavenia sú vo vlastníctve mesta, avšak stoja na pozemkoch, ktoré si mesto prenajalo od Lesného a pasienkového spoločenstva v Modrom Kameni. Mesto by preto chcelo od neho odkúpiť pás pozemkov, ktoré by vytvorili súvislý prístupový celok. Potom by sa opäť pokúsili požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Ešte podľa pôvodného projektu by oprava Kalvárie, obnovenie pútnickej cesty a vybudovanie osvetlenia stálo okolo 530-tisíc eur. Dnes by už ale cena bola vyššia.

Dátum vzniku modrokamenskej Kalvárie, ktorá je dnes na zozname národných kultúrnych pamiatok (NKP), je dodnes neznámy. Podľa viacerých zdrojov bola zrejme založená na začiatku 18. storočia apoštolským grófom Pavlom Balašom. Dnešnú podobu získala až po obnove, ku ktorej došlo v polovici 19. storočia. Kalvária pozostáva z dvoch kaplniek a desiatich zastavení Krížovej cesty.

Na námestí, v blízkosti mestského úradu, sa nachádza aj ďalšia modrokamenská NKP - socha madony s dieťaťom, pochádzajúca z polovice 18. storočia. Aj ona je už značne narušená a aj na jej obnovu by mesto chcelo získať externé zdroje.