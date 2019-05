Samospráva v Rimavskej Sobote predá 7-tisíc kubíkov dreva z mestských lesov

Získa tým vyše 318-tisíc eur.

29. máj 2019 o 20:07 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dovedna 7000 kubických metrov dreva na pni zo svojich mestských lesov predá v tomto roku samospráva Rimavskej Soboty. Záujemcu mesto vyberalo vo verejnej obchodnej súťaži (VOS), predaj schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom májovom zasadnutí.

"VOS bola vyhlásená v zmysle uznesenia MsZ s tým, že bola požadovaná minimálna kúpna cena 40 eur za meter kubický. Do súťaže sme dostali dve ponuky. Prvá, od spoločnosti z Bratislavy, nesplnila podmienky súťaže, preto sa ďalej nehodnotila. Druhá ponuka od firmy z Málinca bola vo výške 45,5 eura za meter kubický," uviedla vedúca odboru rozvoja mesta Mestského úradu Rimavská Sobota Eva Muráriková. Dodala, že mesto tak od víťaznej firmy za svoje drevo zinkasuje 318.500 eur.

Ako reagoval poslanec Roman Vaľo, samospráva by mala ponuky na predaj dreva inzerovať na viacerých miestach a nielen v regionálnych novinách Gemerské Zvesti/Gömori Hírlap, na úradnej tabuli a na stránke mesta, ako to bolo v tomto prípade.

"Ja pokladám tieto zverejnenia za nie celkom transparentné. Ku koľkým firmám sa to takto dostalo, ku koľkým partnerom verejného sektora?" opýtal sa Vaľo.

Podľa hlavného kontrolóra mesta Mikuláša Csirmaza je však takéto zverejnenie zákonné. "Zákon nám nijako nestanovuje, že by sme to mali v konkrétnom denníku, alebo niekde zverejňovať. Máme len zverejňovať a ja si myslím, že ak to bolo zverejnené na úradnej tabuli a stránke mesta, tak tam je prístup verejnosti," podotkol kontrolór.

Mestské lesy Rimavská Sobota sa rozprestierajú v katastrálnych územiach Rimavskej Soboty, Tomašovej a Gemerčeka. Z ich celkovej rozlohy 1508 hektárov je zhruba 1456 hektárov hospodárskych lesov a približne 52 hektárov lesov osobitného určenia. Do leta 2017 ich samospráva prenajímala, posledné roky v nich už hospodári sama.