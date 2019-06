V Holiši stavili na zeleninu a kvety

Využili chátrajúce skleníky.

1. jún 2019 o 15:41 Radovan Vojenčák

HOLIŠA. Holiša je jednou z piatich dedín, v ktorých sa rozhodli využiť ponuku vlády v rámci akčného plánu rozvoja okresu Lučenec na vytvorenie sociálnych podnikov. Nezačali vo veľkom. Zatiaľ zamestnávajú priamo len jednu pracovníčku.

Plody snaženia využívajú najmä miestni. Služby sa však pokúšajú ponúknuť aj mimo obce. Veria, že časom vytvoria ďalšie pracovné miesta.

Nadviazali na tradíciu

„Kedysi prevádzka fungovala pri obecnom úrade. Poskytovala aj záhradnícke veci, pestovali sa tu kvety. Po ich zrušení tu zostali dva skleníky, ktoré desaťročia chátrali. Rozhodli sme sa tradíciu obnoviť. Vďaka vlastným zdrojom sa stali opäť použiteľnými,“ priblížil Karol Ferencz, starosta obce.

Pozemok, na ktorom skleníky stoja, vlastní pozemkový úrad. Obec si ho musí prenajímať.

„Prevádzkujeme ich tretí rok. Bez vykurovania to bolo zlé. Kvety sme dávali do obce oveľa neskoršie. Vlani sme osadili kozubové kachle. Nebolo to dobré, pretože ľudia museli chodiť v noci kúriť,“ ozrejmil prvý muž Holiše.

Vďaka dotácii z akčného plánu rozvoja Lučenec prepli spomínané aktivity v Holiši na rýchlejšie obrátky.

„Získali sme 15-tisíc na vybudovanie vykurovania dvoch skleníkov. Kúpili sme za ne peletizačný kotol a dali opraviť rozvody kúrenia,“ podotkol Ferencz. Na budúci rok tak môžu začať s výsevom kvetov skôr.

Služby pre okolité obce