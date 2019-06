Horehronský expres bude premávať aj na Zbojskú

Vlak má zastávku aj neďaleko Tisovca. Cestujúci môžu prežiť príbeh slávneho zbojníka.

2. jún 2019 o 11:44 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Na svoju premiérovú cestu vyrazil v posledný májový deň Horehronský expres.

Je to vlaková súprava z prelomu 50. a 60. rokov minulého storočia a prevezie cestujúcich po trase, ktorá bola kedysi významnou vlakovou spojnicou medzi stredom Slovenska a východom.

Horehronský expres vyráža každý piatok a sobotu počas leta do 31. augusta z Brezna dvomi smermi. Trasa cez Červenú Skalu do obce Mlynky ponúkne v 11 termínoch jedinečné výhľady na Nízke Tatry, prejazd cez unikátne technické pamiatky Strakošský viadukt, Telgártsku slučku a Chmarošský viadukt až k Dobšinskej ľadovej jaskyni a krásam Slovenského raja.

Druhá trasa vlaku z Brezna na Zbojskú umožní návštevníkom počas ôsmich termínov prežiť príbeh zbojníka Jakuba Surovca, zavedie ich do jeho domoviny a do okolia salaša Zbojská, ktorý je vstupnou bránou do Národného parku Muránska planina.

Návštevníci sa môžu potom vydať na objavovanie krás okolitej prírody, na jazdu v konskom koči alebo na prechádzku k dominantnej vyhliadkovej veži.

Horehronský expres je projektom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), realizovaným cez Rozvojovú agentúru BBSK. Podľa predsedu Správnej rady Rozvojovej agentúry BBSK Ondreja Luntera ide o pilotný produkt zážitkových vlakov v BBSK, ktorý spojil úsilie mnohých ľudí, zástupcov samospráv, podnikateľov a iné subjekty.

„Sme veľmi radi, že môžeme priniesť taký zaujímavý produkt cestovného ruchu na Horehronie a zároveň doplniť chýbajúcu vlakovú prepravu v tomto regióne počas letných mesiacov. Veríme, že táto forma investície, hradená z krajského rozpočtu, oživí a posilní cestovný ruch na Horehroní," uviedol Lunter.

Cestujúci budú mať možnosť pochutnať si na buchtách a o spestrenie každej jazdy sa postarajú vlakoví herci so zábavno-náučným programom.

„Návštevníci Horehronia sa už niekoľko rokov tešia z obľúbenej Čiernohronskej železnice. My sme do svojej ponuky už druhýkrát zaradili aj letný Astrovlak, a preto som veľmi rada, že na Horehronie prichádza aj vďaka BBSK nový produkt cestovného ruchu, ktorým je Horehronský expres. Som presvedčená, že sa táto tohtoročná novinka stane aj top produktom tejto letnej sezóny. Návštevníci Horehronia sa tak môžu tešiť na leto v znamení legendárnych vlakov," skonštatovala Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie.

„Horehronský expres je pilotným projektom zážitkových vlakov v Banskobystrickom kraji, ktorého ekonomické dosahy na miestne prevádzky cestovného ruchu na Horehroní vyhodnotíme, aby sme spoločne s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja zvážili podporu tejto formy turistickej dopravy aj v iných regiónoch kraja," dodala Iveta Niňajová, predsedníčka Banskobystrický kraj Turizmus.