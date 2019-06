Lučenská samospráva získa 37 nájomných bytov

3. jún 2019 o 17:47 SITA

LUČENEC. Nové mestské nájomné byty pribudnú v Lučenci v budove bývalého internátu na Fándlyho ulici. Samospráva na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva odkúpi týchto 37 bytov od zhotoviteľa do svojho vlastníctva. Ako agentúru SITA informovala vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová, náklady na kúpu vrátane technickej vybavenosti predstavujú takmer dva milióny eur, pričom projekt bude financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).



„Mesto stavia byty práve pre to, lebo nechce, aby sa ľudia z Lučenca sťahovali. Samospráva eviduje 70 až 80 žiadostí o nájomné bývanie od ľudí z mladej a strednej generácie. Pre seniorov máme dve ďalšie možnosti nájomného bývania v bytoch na Novohradskej ulici,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková, podľa ktorej nemá žiadne iné mesto byty, ktoré by boli takto špecificky cielené práve na seniorov. V súčasnosti je samospráva vlastníkom 103 nájomných bytov, ktoré získala za pomoci ŠFRB od roku 2011.



Zmluvu o úvere za účelom obstarania nájomných bytov kúpou vo výške 969 650 eur podpísala primátorka v máji. Financovanie je zabezpečené aj ďalšími dvoma zmluvami o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov a na obstaranie technickej vybavenosti od Ministerstva dopravy a výstavby SR spolu vo výške 903 509,20 eura. „Neviem si predstaviť lacnejší spôsob získania finančných prostriedkov na to, aby sme mohli našim občanom poskytnúť primerané bývanie v nájomných bytoch,“ uzavrela primátorka.



Internát, ktorý dlhodobo chátral, zrekonštruovala spoločnosť Sim Kor, s.r.o. z Banskej Štiavnice a vybudovala v ňom 37 bytových jednotiek. Tieto chce mesto využiť na rozšírenie svojho fondu nájomných bytov vo svojom vlastníctve.