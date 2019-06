Vo Vidinej majú nové športovisko

Do miestneho športového areálu pribudlo multifunkčné ihrisko.

5. jún 2019 o 11:05 Radovan Vojenčák

VIDINÁ. Nové športovisko vo Vidinej je situované v tamojšom športovom areáli, v ktorom sa nachádza futbalové ihrisko a už takmer hotové multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom. Jeho otvorenie bude spojené s pomenovaním areálu po slávnom obyvateľovi Vidinej. „Celkové náklady na vybudovanie ihriska boli vo výške 76-tisíc eur. Zhruba polovicu sme dostali z úradu vlády, zvyšok sme hradili z vlastného prebytku vlaňajšieho rozpočtu. Chceme ešte v jeho okolí vybudovať chodník a spevniť plochy, aby tam nebolo blato,“ informoval Ján Šupica, starosta obce Vidiná.

Futbalový obranca Alexander Horváth, ktorý v roku 1969 doviedol bratislavský Slovan k víťazstvu v Pohári víťazov pohárov výhrou nad FC Barcelona, žil aj vo Vidinej.

„Pri slávnostnom otvorení multifunkčného ihriska chceme pomenovať celý areál po ňom. On sa už asi nezúčastní, lebo má nejaké zdravotné problémy a žije v Belgicku, ale chceli by sme zavolať jeho spoluhráčov – legendy Slovanu, s ktorými si možno pri otvorení zahráme nejaký krátky zápas. Plánujeme to na začiatok júla,“ zakončil prvý muž Vidinej.