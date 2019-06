V Rimavskej Sobote pribudne nové oddelenie projektového riadenia

Bude mať za úlohu získavať prostriedky z fondov.

6. jún 2019 o 18:44 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Získavanie finančných prostriedkov z fondov a grantov bude úlohou nového oddelenia projektového riadenia, ktoré od 1. júla pribudne v organizačnej štruktúre Mestského úradu (MsÚ) v Rimavskej Sobote. O jeho zriadení a predchádzajúcom výberovom konaní na zamestnancov informovali na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) primátor Jozef Šimko a poslanec Roman Vaľo.

Ako uviedol Vaľo, do výberového konania na miesta referentov oddelenia sa prihlásilo desať uchádzačov, ktorých hodnotila komisia zložená z poslancov. "Všetkým sme kládli rovnaké otázky na ich odborné a profesijné skúsenosti i pracovné úspechy v rámci podávania a získavania projektov. Z tých desiatich nám vyšli tri mená, ktoré sme predostreli primátorovi," uviedol Vaľo s tým, že konkrétne personálne otázky sú v kompetencii primátora.

"Vy ste my dali troch ľudí, ja to beriem tak, že oddelenie nemôže byť jeden človek. Vyriešim to tak, že prijmem všetkých troch a jedného vymenujem za vedúceho. Budú mať na starosti získavanie finančných prostriedkov, budú prezerať internetové stránky, výzvy jednotlivých ministerstiev," konkretizoval Šimko.

Viacerí poslanci MsZ v minulosti primátorovi vyčítali, že mesto málo využíva grantové zdroje a namiesto nich realizuje investičné akcie hlavne z vlastných prostriedkov. Šimko vtedy argumentoval, že počas ôsmich rokov jeho vedenia získala samospráva z týchto zdrojov takmer tri milióny eur, čím sa podľa neho zaraďuje do prvej polovice podobne veľkých miest na Slovensku.

Rimavskosobotský MsÚ už v minulosti zamestnával pracovníčku, ktorá mala samospráve pomôcť so získavaním financií z grantov a fondov, podľa Šimka sa však neosvedčila. "Prišla z Bruselu, prijali sme ju pred tromi rokmi. Nakoniec nám za tie tri roky, keď u nás pracovala, nenapísala ani jeden jediný projekt," podotkol primátor.