Atlét z Vidinej siedmy na majstrovstvách Slovenska

Vidinčan Michal Mojžiš sa predstavil na slovenských majstrovstvách aj na atletickej lige. Forma mladého atléta stúpa.

6. jún 2019 o 15:10 Jozef Mikuš

VIDINÁ. Michal Mojžiš si do svojich štatistík pripísal ďalšie súťažne odbehnuté kilometre. Ešte koncom apríla sa predstavil na majstrovstvách Slovenska v behu na 10-tisíc metrov na dráhe v Kysuckom Novom Meste.

Vidinčan si pri ideálnych podmienkach veril a chcel zopakovať dobrý výsledok z Národného behu Devín – Bratislava. „Realita však bola iná. Ukázalo sa, že na dráhe sa behá inak ako na ceste. Vyšlo mi to na siedme miesto s časom 32:37 min., s ktorým som nebol spokojný. Veril som, že sa zmestím do 32 minút. S trénerom sme však potom usúdili, že ten čas odzrkadlil to, na čo som vtedy mal,“ zhodnotil svoj výkon na šampionáte Michal Mojžiš.

Súťažné povinnosti ho čakali aj 19. mája, kedy sa postavil na štart v prvom kole atletickej ligy v Bratislave. V pláne mal odbehnúť 5-tisíc metrov, no tréningový proces týždeň pred súťažou narušila nádcha. Vlaňajšieho majstra Slovenska v cezpoľnom behu tak čakala trať dlhá 1500 metrov.

„Na moje aj trénerove prekvapenie to dopadlo veľmi dobre. S časom pod 4 minúty som odbehol svoj osobný rekord,“ poznamenal bežec banskobystrickej Dukly.

Napriek úspechu na kratšej trati ostáva Michal Mojžiš verný dlhším vzdialenostiam. Na druhom kole atletickej ligy (9. 6.) chce zdolať 3-tisíc metrov, zabehnúť dobrý čas a nazbierať pre Duklu čo najviac bodov. Svoju stúpajúcu formu plánuje zopakovať na prestížnom slovenskom atletickom mítingu P-T-S (15. 6.).