Vujoševič potvrdzuje kanonierske schopnosti

Zaujal vo Fiľakove a ešte výraznejšie dal o sebe vedieť v Rimavskej Sobote. Čuch na góly preukazuje tiež v Dubnici.

7. jún 2019 o 9:00 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. O pozíciu kráľa strelcov sa v druhej lige delia dvaja hráči. Jedným z nich je Miladin Vujoševič, bývalý hráč FTC Fiľakovo i MŠK Rimavská Sobota. Dvadsaťdvaročný Čiernohorec vsietil v drese FK Dubnica nad Váhom 23 gólov. V poslednom kole sa na neho dotiahol Samir Nurkovič (KFC Komárno).

Prvou zastávkou Vujoševiča na Slovensku bolo treťoligové Fiľakovo. V jarnej časti ročníka 2016/2017 dal zaň 11 gólov. Z FTC následne prestúpil do treťoligovej Rimavskej Soboty a v jej farbách v jesennej časti sezóny 2017/2018 nastrieľal 23 gólov. V zime potom zakončovateľ z Balkánu prestúpil do Dubnice a tej pomohol dvanástimi zásahmi k postupu do druholigovej súťaže. Presadil sa i v nej.

„Predtým, ako som Vujoševiča zobral do Fiľakova, robil čašníka. Prišiel k nám nepripravený, kondične bol na tom slabo. Niečo som však v ňom videl. Dobre si zakrýval loptu, nestrácal ju, dobre zakončoval i hlavičkoval, mal dobrý výber miesta, rýchlostne bol na tom pomerne dobre. Pracovali sme spolu aj po tréningoch a zlepšoval sa. Dostal sa do dobrej formy. Dával góly v príprave i v súťaži, bolo jasné, že si ho všimnú. Angažovala ho potom Rimavská Sobota, kde strávil pol roka,“ povedal bývalý tréner FTC Fiľakovo i TJ Sklotatran Poltár Jozef Pisár a pokračoval: „Vedel som, že Miladin ešte môže ísť vyššie. Je to klasický hrotový hráč. Neprekvapuje ma, že sa stal teraz najlepším strelcom druhej ligy“.

Bývalý reprezentant Slovenska poznamenal, že Vujoševiča nevidel dlhší čas hrať, no skúsil si zaprognózovať. „Myslím si, že keď sa vyhrá v druhej lige, tak sa môže uplatniť aj v prvej lige,“ uviedol Pisár.