Trialová partia cez víkendy neleňoší

Pretekári NovoCK Trial strávili uplynulé víkendové dni na súťažiach. Podarilo sa im zase rozšíriť svoju medailovú zbierku a taktiež nazbierať cenné skúsenosti.

8. jún 2019 o 10:27 Jozef Mikuš

LUČENEC. Jazdci lučeneckého klubu NovoCK Trial pokračujú v rozbehnutej sezóne. V posledný májový víkend (25. – 26. 5.) sa trialisti predstavili na dvoch súťažiach. Sobota patrila prvému kolu Slovenských hier mládeže a Slovenskému poháru v považskej obci Záriečie.

„Organizátor napriek nepriaznivému počasiu pripravil veľmi kvalitné a náročné sekcie. Odmenou mu určite bola bohatá účasť a výborné počasie. V naj-mladšej kategórii promesa až do konca zvádzal boj o prvenstvo Matej Pavko, no šťastena nakoniec ostala na poľskej strane a vybojoval si pekné 2. miesto. Nestratili sa ani Daniel Fides so 7. miestom a Jakub Pavko s 8. miestom. Svoju pretekársku trialovú premiéru absolvovali bratia Marek a Matúš Mázorovci, ktorí to zvládli výborne a veríme, že ich to motivuje do ďalších tréningov,“ vymenovala Daniela Tršková, prezidentka klubu.

V kategórii poussin si strieborné 2. miesto vyjazdil Michal Nagy. Ten sa nestratil ani medzi staršími jazdcami v kategórii benjamin, kde skončil tesne za pódiovým umiestnením na 4. mieste. „Presvedčivý výkon podal v tejto kategórii Marek Nagy, ktorý si odniesol najcennejšiu trofej a pridal k nej ešte 2. miesto z kategórie minime,“ pokračovala Tršková.

Jazdcom ostalo dosť energie aj na nedeľu a bratia Pavkovci sa rozhodli šliapnuť do pedálov na 4. kole Detskej tour Petra Sagana v Spišskom Hrhove. Jakubovi v kategórii mikro vyšiel štart a cieľovou rovinkou prešiel ako druhý v poradí. Od víťaza ho delila len sekunda. Matej v kategórii mili štart na dve veľké kolá nevyšiel a na špičku sa musel doťahovať. Opäť však ukázal, že záverečný špurt patrí k jeho silným stránkam a vyjazdil si tretie miesto.

Týždeň predtým (18. – 19. 5.) sa členovia NovoCK Trial vybrali do rakúskeho Retzu. V tamojšom kameňolome sa uskutočnil český šampionát v biketriale.

„Napriek náročnosti sekcií sme chlapcov ostaršili. Michal Nagy prenechal svoju kategóriu poussin Matejovi Pavkovi, ktorý statočne bojoval, a hoci mnohé sekcie boli nad jeho sily, nevzdával sa. A keďže to jednoduché nebolo ani pre súperov, dôležitý bol aj čas dojazdu. Matej bol dostatočne rýchly a odmenou mu bolo 2. miesto. Michal odštartoval v kategórii benjamin spolu s bratom Marekom. Náročné sekcie chlapcov preverili. Marek začal pekne, Michal nešťastnou päťkou. Karta sa však obrátila. Michal sa upokojil a bojoval statočne v rámci svojich možností. Konečné 9. miesto však nebolo medzi staršími chlapcami vôbec sklamaním. Marek urobil sériu chýb, ktoré ho vyviedli z miery a obrali ho o pohodu. Nespokojný so svojím výkonom skončil na konečnom 4. mieste,“ priblížila prezidentka lučeneckého trialového klubu.

Mladí jazdci pretekali aj v nedeľu. Sekcie museli tentoraz zvládnuť z opačného konca. Matej Pavko v najmladšej kategórii nedal svojim súperom šancu a skončil prvý.

Michal Nagy ostal verný staršej kategórii a spolu s Marekom si jazdu, napriek drobným zaváhaniam, užívali. Spolupracovali, vzájomne si radili a pomáhali. Výsledkom bolo Marekove perfektné 2. miesto a Michalove výborné 6. miesto v celkovom hodnotení,“ uzavrela Daniela Tršková.