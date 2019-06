Legiovlak sa zastavil v Lučenci

Pojazdné múzeum pripomína, že legionári bojovali za vlasť nielen v prvej svetovej vojne, zúčastnili sa aj bojov o Lučenec v roku 1919.

10. jún 2019 o 12:22 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Do Lučenca dorazil z Banskej Štiavnice Legiovlak. Je replikou legionárskeho vojenského ešalónu (vojenský oddiel prepravovaný železnicou), s ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transsibírskej magistrále. Verejnosť si ho môže prezrieť v pondelok 10. júna do 18.00 hod. a v utorok 11. júna od 10.00 hod. do približne 16.00 hod. Čas ukončenia prehliadok môže byť aj skôr, vlak totiž čaká následne cesta do Českej republiky. Na Slovensku sa objaví ešte v auguste v Banskej Bystrici v rámci osláv SNP.

„Kedže republika po svojom vzniku nemala hneď vybudovanú armádu, musela sa spoliehať na legionárov, ktorí sa vracali z viacerých frontov. Najskôr prišli vojaci z Talianska, následne z Francúzska poslední z Ruska dorazili až v roku 1920. Tí prví sa nedostali ani domov a hneď po príchode sa museli zapojiť do bojov o naše územie. Najskôr s Poľskom a potom s Maďarskom, ktoré sa nechcelo vzdať južných oblastí Slovenska," povedal správca nadácie M. R. Štefánika Pavel Šesták. Dodal, že na území Slovenska sa bojovalo až do júla 1919. Boje si z našej strany vyžiadali približne 3500 obetí.

„V Legiovlaku si môžu v jednom vagóne pozrieť aj krátky film o histórii légií a potom tam nepretržite idú zostrihané pôvodné historické zábery. Počas komentovanej prehliadky, ktorá začína v každú celú hodinu im sprievodca povie ako vyzeral každodenný život legionárov vo vlaku," informoval Tomáš Gál, veliteľ posádky Legiovlaku.

Vstup do netradičného múzea je voľný.

Cesta legiovlaku po Slovensku vznikla v spolupráci Československej obce legionárskej, Nadácie Milana Rastislava Štefánika, Železníc Slovenskej republiky a Klubu historickej techniky vo Zvolene.