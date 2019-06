Coworking nemá preklad, ale zatiaľ ani svoj priestor

Slovo, ktoré sa z angličtiny neprekladá, označuje moderný štýl práce a podnikania v kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi.

11. jún 2019 o 16:35 Radovan Vojenčák

LUČENEC. V coworkingu niektorí ľudia vidia budúcnosť pre kreatívne povolania a drobných podnikateľov. Tí síce môžu svoju prácu vykonávať z domu, ale po čase si každý uvedomí, že mu chýba kontakt s okolím, a hlavne potrebuje miesto na stretávanie sa so svojimi klientmi. V Rimavskej Sobote už jedno coworkingové centrum existuje, Lučenec sa jeho vytvorenia pravdepodobne dočká tiež.

K tomu slúžia už aj vo viacerých slovenských mestách fungujúce coworkingové centrá, kde si za znížené náklady môžete prenajať pracovný priestor. Prichádzate tam do kontaktu s ľuďmi, ktorí vás na dôvažok môžu posunúť vo vašom podnikaní. Vzniká tu totiž tvorivé prostredie. V Lučenci sa už stretávajú ľudia zvažujúci možnosť vytvorenia priestoru pre coworking.

„Sme zatiaľ neformálna skupina, ale uvažujeme o založení občianskeho združenia, tak ako to spravili v Rimavskej Sobote, kde vďaka vypracovanému projektu získali peniaze na otvorenie takého centra. Teraz ho zapĺňajú ľuďmi, ktorí tam prichádzajú pracovať. Popritom tam robia veľké množstvo podujatí. My chceme najskôr ľudí podchytiť, kým sa pustíme do jeho realizácie,“ povedala Janette Horstmann, profesionálna koučka zo skupiny Podnikavci Novohradu.

Podnikavci Novohradu začínajú byť aktívni

Neformálne zoskupenie má aktuálne zhruba 50 aktívnych členov. Na pravidelných stretnutiach, konajúcich sa v lučeneckom štúdiu Balance, sa dá dokopy vždy aspoň 20. Zišli sa v nej ľudia zameraní rôznymi pracovnými smermi aj iným zmýšľaním, čo už teraz prináša podnetné stretnutia, na ktorých sa rieši ich spoločná budúcnosť. Prisľúbenú majú pomoc od rimavskosobotských kolegov. „Musíme sa ale najskôr dohodnúť, čo všetko budeme v priestore robiť. Či je potreba na miesto, ktoré bude využívané aj inými ľuďmi, než ktorí v ňom pracujú, ale sa tam budú robiť aj podujatia pre verejnosť, ako sú prednášky či menšie kultúrne akcie.

Samotný coworking je zdieľaná kancelária, ktorej pridanou hodnotou, je vzájomné prepájanie a získavanie nových klientov. Podľa mňa je to budúcnosť malého podnikania,“ informovala Horstmann. Pomocou pre začínajúcich podnikateľov je aj prítomnosť kouča, ktorý vie poradiť začínajúcim podnikateľom. Z centra sa tak podľa nej stáva inkubátor nápadov alebo akadémia vzdelávania, kedže sa v ňom organizujú školenia a workshopy.

Miesto v takomto centre si podnikatelia prenajímajú viacerými spôsobmi. Môžu si ho prenajať len na jeden deň v mesiaci, alebo pár dní, ale aj na celý mesiac. Cena je vždy výhodnejšia, ako keby si podnikateľ prenajímal vlastný kancelársky priestor, ktorý by si ešte musel aj zariadiť. „Jednou vetou povedané - je to hlavne o komunite, komunikácii, spájaní sa a využívaní spoločného potenciálu,“ zakončila koučka.

Vyjadrenie Lučeneckej samosprávy k vytvoreniu coworkingového centra

Vyjadrenie mesta prišlo až po uzávierke pôvodného článku, preto nebolo zapracované do pôvodného textu. „Snaha vytvoriť v meste Lučenec coworkingové centrum tu bola už v minulosti. Mesto túto snahu vítalo a snažilo sa vyjsť záujemcom v ústrety a pomôcť. Žiaľ, tieto iniciatívy sa nepodarilo pretaviť do reality," informovala Mária Bérešová, vedúca kancelárie primátorky. Vyjadrila snahu pomôcť týmto aktivitám zo strany miestnej samosprávy.

„Mesto Lučenec je však naďalej nápomocné pri zriaďovaní takéhoto centra. Už začiatkom marca sme spoločne s Centrom podpory regionálneho rozvoja okresu (CPRR) Lučenec hľadali priestory, kde by mohlo coworkingové centrum pôsobiť. Mesto Lučenec ponúklo konkrétny priestor, CPRR si však chcelo zmapovať ešte aj iné možnosti," zakončila Bérešová.