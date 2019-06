Liga už bez The Secret

Výsledky 24. kola Generali ligy mesta Lučenec.

11. jún 2019 o 14:52 Jozef Mikuš

VÝSLEDKY 24. KOLA

Hey Taxi – Young Boys 1:7 (0:3)

Góly: Lehocký – Vysočan 4, Kulich, Janák, Gombala.

TSV 1995 – Keram 6:6 (5:3)

Góly: Husanik 2, Kamendy 2, Csaba, Kovanič – Šulek 2, Becáni 2, Prepelica, Botoš.

Tantrum – OFK Točnica 4:7 (1:4)

Góly: Laco, Kamenský, Mikuš, Hladík – Pribišan 2, Burdilák 2, Oláh, Sivok, Čeman, ŽK: Čeman.

Program 25. kola (16. 6.): Tuborg – TSV 1995 (Rada), Keram – Hey Taxi (Tantrum), Hornets – Tantrum (Hey Taxi), Young Boys, OFK Točnica – voľno.

Spravodaj č. 11: 1. Rada kontumuje zápas 23. kola The Secret – Keram 0:5 v prospech hostí. Domáci sa nezišli v predpísanom počte 1+4. 2. Rada trestá The Secret pokutou 7 € za nenastúpenie na zápas 23. kola The Secret – Keram dňa 10.6.. T:10.6.2019. 3. Rada vylučuje mužstvo The Secret zo súťaže. Dôvod: Mužstvo nenastúpilo po tretí raz na zápas. Výsledky ako i góly budú anulované.