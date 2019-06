Hanzlíková majsterkou. Bronz Martiša, striebro Kováčovej

Džudo klub Junior zbieral medaily na národnom šampionáte.

12. jún 2019 o 8:50 Jozef Mikuš

LUČENEC. Na bardejovskom národnom šampionáte nechýbal ani džudo klub Junior Lučenec. Početná výprava sa v konkurencii presadila a z východu neodišla naprázdno. Do Novohradu priniesli tri medaily a jedného majstra Slovenska. Medzi slovenskou špičkou premiérovo súťažili aj traja pretekári.

„Jedným z nich bol Matej Ďurana (do 30 kg), ktorý zvrátil prvý zápas a vyhral. V ďalšom už však zakopol. Maťo v opravách zvíťazil, no v boji o bronz mu už došli sily. Piate miesto z vrcholného podujatia je skvelý výsledok. Dávid Farkaš (do 42 kg) sa s jednou výhrou neumiestnil. Siedme miesto obsadil snaživý Norbert Gál (do 46 kg) po úvodnej prehre a dvoch výhrach v opravách. Premiéru na veľkom turnaji mal aj Jakub Martiš (do 60 kg), ktorý si vybojoval krásny bronz. Najviac sa darilo Tereze Kováčovej (nad 63 kg), ktorá prehrala len vo finále a získala skvelé druhé miesto a titul vicemajsterky,“ opísal účinkovanie mladších žiakov tréner Michal Bokor.

Medzi staršími žiakmi za Junior bojovala Nina Hanzlíková (do 48 kg). Talentovaná džudistka sa postarala o najcennejšiu medailu. V kategórii nenašla premožiteľku a stala sa majsterkou Slovenska so zlatom na krku. Podľa trénera sa na jej výkone pozitívne podpísali predovšetkým svedomitý prístup v príprave, kondičný tréner a posilňovňa.