Význam vody objasní žiakom nová dažďová záhrada

Novinka prinesie viacero výhod i pre jej okolie.

13. jún 2019 o 11:25 TASR

REVÚCA. Poukázať na možné využitie dažďovej vody a jej prínosy je úlohou novovybudovanej dažďovej záhrady v areáli Základnej školy (ZŠ) J. A. Komenského v Revúcej, ktorú dnes oficiálne odovzdali do užívania. Ako pre TASR uviedol jej riaditeľ Emil Valko, záhrada skrášli prostredie školy, zvýši hladinu podzemnej vody, zabezpečí vyparovanie a zároveň ochladí klímu v okolí.

"Hlavným významom tejto záhrady je ukázať našim deťom, že s dažďovou vodou sa dá hospodáriť, že jednoducho nie je dôvod, aby sme ju všetku odvádzali do kanalizácie, ale skúsili ju využiť priamo tam, kde spadla," vysvetlil riaditeľ.

Dodal, že záhrada je napojená na strešný zvod, ktorý odvádza vodu zhruba z 90 metrov štvorcových strechy školy. "Bežne by unikala do kanalizácie, v tomto prípade však zostáva pri budove a žľabom pokračuje priamo do záhrady. To je vlastne vybagrovaná priehlbina, v ktorej je tok vody usmernený kamenným korytom do jej stredu, kde sa zdrží maximálne 24 až 38 hodín," načrtol Valko a doplnil, že postupne vsakuje do pôdy a tým vyživuje rastliny, ktoré sú po obvode.

Ako pokračoval učiteľ Ivan Pipasík, na projekte participovali traja pedagógovia, okrem neho a riaditeľa to bola zástupkyňa Adriana Ružiaková, ktorá mala na starosti okrem iného výber a výsadbu rastlín v dažďovej záhrade. Pridali sa i niektoré žiačky, ktoré sa zúčastnili školenia v Zaježovej, kde sa oboznámili s klimatickými zmenami. "Po návrate sme sa snažili, aby tieto dievčatá pripravili pre ostatných žiakov rovesnícke vzdelávanie. Zastrešovali sme teda vzdelávaciu stránku projektu," objasnil Pipasík.

Podľa Heleny Slivenskej, jednej zo žiačok, ktoré realizovali vzdelávanie rovesníkov, si pre spolužiakov pripravili prezentáciu s potrebnými informáciami. "Najskôr sme im predstavili, čo je klíma, keďže dažďová záhrada je v podstate klimatický prvok. Priblížili sme im tiež význam vody, na čo slúži dažďová záhrada a aké má výhody," vymenovala Slivenská s tým, že súčasťou tohto rovesníckeho vzdelávania boli aj súťaže.

Na výstavbu dažďovej záhrady získala ZŠ finančné prostriedky od sponzorov a rodičov. Projekt do výzvy podávalo viac ako 50 škôl, revúcka ZŠ je jednou z desiatich, ktoré boli podporené.