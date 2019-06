Gemerčania si vydolovali osem medailových umiestnení

Na stupne víťazov sa dostali džudisti rimavskosobotskej Mladosti i Lokomotívy. Na zlato si však nesiahli.

12. jún 2019 o 15:39 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Na majstrovstvách Slovenska mladších i starších žiakov a žiačok si ukoristili džudisti TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota šesť medailí. Kov najcennejšieho lesku si však nik nevybojoval.

Na stupne víťazov prenikli iba v kategórii do 13 rokov, v kategórii do 15 rokov sa im to nepodarilo. Republikový šampionát sa konal v Bardejove. Druhé miesto obsadilo kvarteto zástupcov Mladosti.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hanzlíková majsterkou. Bronz Martiša, striebro Kováčovej

Medzi mladšími žiačkami získali strieborné medaily Natália Kissová (do 36 kg) a Bibiana Očenášová (do 57 kg). Kissová sa dostala do finále, ale v ňom nepochodila. Očenášová si poradila s dvomi súperkami, no titul jej vyfúkla Drdáková z Trnavy, ktorej podľahla.

V kategórii chlapcov sa umiestnil na druhej priečke Antonín Müller (do 46 kg), ten v súboji o zlato podľahol Odkladalovi z Trnavy.