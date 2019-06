Opitý šofér poškodil tri autá

Policajti opäť riešili nezodpovedného vodiča.

13. jún 2019 o 12:19 Marcela Ballová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Napriek tomu, že narazil do múrika, pokračoval v jazde na poškodenom aute. Vzápätí stihol naraziť do ďalších dvoch vozidiel. Okrem toho nafúkal.

„Polícia v Rimavskej Sobote obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 37-ročného muža z Hajnáčky. V stredu 12. júna, krátko pred obedom, poškodil počas jazdy v obci Hajnáčka ďalšie dve vozidlá," infomovala Mária Faltániová, krajská policajná hovorkyňa o nezodpovednom vodičovi Fiatu.

„Po prejdení ľavotočivou zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy vozidla svojim schopnostiam, zišiel k pravej krajnici, kde narazil do betónového múrika," pokračovala.

Šofér z Hajnáčky si na svojom aute poškodil pravú prednú pneumatiku a olejovú vaňu. Napriek tomu pokračoval v jazde.

„Prednou časťou narazil do prednej časti vozidla Ford Fiesta, stojaceho pri krajnici. To po náraze odhodilo do vozidla Mazda, stojaceho za ním. Vzniknutá škoda na vozidlách bola odhadnutá na 8-tisíc eur," ozrejmila hovorkyňa a zdôraznila, že po príchode policajnej hliadky bola u vodiča vykonaná dychová skúška. Nafúkal 1,35 promile.

„Za škodu, ktorú počas jazdy pod vplyvom alkoholu na vozidlách spôsobil hrozí za tento prečin trest odňatia slobody až na dva roky," zakončila Faltániová.