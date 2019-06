Šuľajová v Taliansku štvrtá. Tréner Sitor spokojný nie je

Úradujúca majsterka Slovenska sa v úvode júna predstavila v talianskom Rimini na súťaži ICN Universe. Trénera prekvapilo hodnotenie rozhodcov.

13. jún 2019 o 13:07 Jozef Mikuš

POLTÁR. Brezničanka, reprezentujúca Poltár a tamojší Siťák Gym, sa na medzinárodnej súťaži predstavila v kategórii bikiny fitnes. Na pódiu súťažila s ďalšími tromi dievčatami. Zástupkyni Slovenska sa napokon ušlo štvrté miesto, s ktorými tréner Peter Sitor nie je spokojný.

„Na to, že to bola najvyššia súťaž na svete, by sme ja ako tréner a Dida ako súťažiaca mohli byť spokojní, no nie sme. Súťažiace, ktoré sa umiestnili pred ňou, absolútne nespĺňali kritériá, ktoré táto kategória vyžaduje. V prvom momente som bol dosť nahnevaný,“ priznal tréner Sitor.

Podľa jeho slov ostal zaskočený aj prezident slovenskej federácie ICN.

„Len krútil hlavou nad rozhodnutím rozhodcov, ktorí v tomto prípade skutočne nehodnotili objektívne. Minulý rok sedeli v porote nestranní rozhodcovia. Tentoraz boli arbitri z rovnakých krajín ako ostatné tri súťažiace. Nepozerali sa na kritériá, ale prebíjali sa v tom, kto dá tej svojej viac bodov. Tu ma to naozaj veľmi sklamalo, lebo či je to môj zverenec alebo môj krajan, nemôžem na to brať ohľad, pokiaľ sú v danej kategórii lepší. Prezident federácie chce napísať sťažnosť na spôsob rozhodovania. Žiaľ, nám to už nepomôže, ale môže to niečo napraviť do budúcna pre iných pretekárov,“ doplnil Sitor.

Sklamanie už opadlo a dvojica onedlho opäť nastúpi tréningový kolotoč. Konkrétne plány na jesennú časť sezóny však ešte prezradiť nechcú.