Úsek R2 Kriváň - Mýtna by mali vybudovať Doprastav, Strabag a Eurovia

Ak voči rozhodnutiu Národnej dialničnej spoločnosti nepodá nikto námietky, začne sa stavať 1. augusta.

14. jún 2019 o 7:58 SITA

BRATISLAVA. Úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna v dĺžke 9,15 kilometra by mala vybudovať slovensko-česká skupina dodávateľov na čele s bratislavskou spoločnosťou Doprastav, a. s. Uspela s druhou najnižšou cenou 232,15 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V jej prospech rozhodli kvalitatívne kritériá a na základe nich získaný najvyšší počet bodov. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) prijala ponuku skupiny a plánuje s ňou uzavrieť zmluvu o dielo koncom tohto mesiaca, ak nikto z ďalších troch uchádzačov nevznesie výhrady k vyhodnoteniu ponúk.



Ďalšími členmi vybranej skupiny dodávateľov sú spoločnosti Strabag, s. r. o., Bratislava, Eurovia SK, a. s., Košice a Eurovia CS, a. s., Praha. Verejná súťaž na výstavbu R2 Kriváň - Mýtna bola vyhlásená vlani v júli. Predpokladaná cena prác plánovaných na štyri roky predstavovala 234,08 mil. eur bez DPH.



"Ak voči vyhodnoteniu ponúk nebudú podané námietky, potom NDS predpokladá podpis zmluvy posledný júnový týždeň. Predpokladaný začiatok výstavby je 1. augusta," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Výstavba rýchlostnej cesty v okresoch Detva a Lučenec bude financovaná zo štátneho rozpočtu. "Doposiaľ neevidujeme žiadnu námietku v súvislosti s uvedenou súťažou," dodala Michalová.



Pri vyhodnotení ponúk rozhodoval súčet bodov na základe štyroch kritérií. "Verejný obstarávateľ stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za predmet zákazky," poznamenala Michalová. Celková cena mala relatívnu váhu 40 %, kvalita tímu odborníkov a environmentálne hľadisko po 25 % a náklady na prevádzku 10 %.



Skupina s Doprastavom získala najviac bodov, a to 94,33. Taliansko-slovenské združenie ICM, S. p. A., a Váhostav - SK, a. s., dostalo 91,94 bodu (navrhlo najnižšiu cenovú ponuku vo výške 209,5 mil. eur bez DPH). Slovensko-česko-francúzske združenie vedené spoločnosťou SMS, a. s., Banská Bystrica dosiahlo 90 bodov (271,26 mil. eur) a taliansko-slovenská skupina INC, S. p. A., Cesty SK, s. r. o., a Cedis, s. r. o., 65,06 bodu (253,29 mil. eur).



"Spoločnosť Váhostav - SK dostala od Národnej diaľničnej spoločnosti vyhodnotenie súťaže na výstavbu úseku R2 Kriváň - Mýtna. Spoločnosť si toto vyhodnotenie detailne preštudovala a rozhodne sa, že voči nemu nepodá námietku," informoval agentúru SITA mediálny zástupca spoločnosti Tomáš Halán. Výrobný riaditeľ a člen predstavenstva SMS David Čáp uviedol, že ani ich spoločnosť námietku nebude podávať. Spoločnosť Cesty SK sa zatiaľ nevyjadrila, či ich skupina podá námietku. K vyhodnoteniu tendra nezaujal stanovisko ani Doprastav.