Király si prebral bronz

Pingpongista z Novohradu sa predral na stupne víťazov vo štvorhre

14. jún 2019 o 13:00 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Na stolnotenisových majstrovstvách Slovenska mladších žiakov sa zaradil Matúš Király (SKT Lučenec- Kalinovo) medzi medailistov.

Vo štvorhre získal bronz. Jeho partnerom bol Luca Sepeši (STO Valaliky). Dva zápasy vyhrali, ale v semifinále ich zastavil najvyššie nasadený pár Uherík/Palušek (Topoľčany, Košice), s ktorým prehrali 0:3 na sety. Favorizovaná dvojica si napokon vybojovala titul.

„Ten semifinálový zápas bol dobrý. Palušek s Uheríkom ho vyhrali zaslúžene, keďže boli lepší, treba to uznať. Király a Sepeši sú o rok mladší než ich premožitelia a v tejto vekovej kategórii je to veľký rozdiel. Myslím si, že bronz predstavoval asi ich maximum. Možno iní súperi by boli pre nich ľahšími, ale to je ťažké teraz takto povedať,“ uviedol tréner i predseda STK Lučenec-Kalinovo Jaroslav Adámek. Vo dvojhre skončil Király v osemfinále.

„Matúš nemal ľahkú základnú skupinu, ale vyhral v nej všetky tri duely. Zvládol ich výborne. V šestnástke ho však vyradil urastený Kopec, ktorý zvíťazil 3:1. Výkonnosť tohto hráča je lepšia, než je jeho pozícia v rebríčku. Herný prejav Királyho bol na M – SR každopádne dobrý. Je to šikovný chlapec, no je nižšieho vzrastu,“ povedal Adámek. V mixe sa po boku Matúša Királyho predstavila Ema Biksadská (Pezinok), ale výraznejší výsledok nedosiahli.

Národný šampionát sa konal v Bratislave.