Obránili by ste Lučenec pred Huňadyho armádou? Vyskúšajte si život šľachtica

Oddychujete pri svojom dome na Kráľovskom vŕšku v Malej Vsi, časti Lučenca. Slnko vám svieti do tváre a vy rozmýšľate, či sa nepôjdete niekde schladiť, hoci aj do neďalekého Krivánskeho potoka.

16. jún 2019 o 15:02

Krásny deň vám spríjemňuje pohľad na nádherný secesný kaštieľ, ktorý stojí vo vašom susedstve. Podvečer máte v pláne zájsť do parku, ktorý ku kaštieľu prilieha, na prechádzku, zobrať deti na nové detské ihrisko alebo na spoločenskú akciu, ktorá sa večer odohráva priamo v kaštieli. A potom zrazu...

Začujete trúbenie. Najskôr sa čudujete, prečo počujete trúby a lesný roh. Porozhliadnete sa a zbadáte ich. Rytieri sa blížia k Lučencu. Hneď vám napadne, že to bude mať niečo dočinenia s tými husitskými bojovníkmi, ktorí nedávno prišli do mesta a obsadili neďaleký kláštor v Opatovej. Z tade majú dobrý výhľad na okolie, a tak sa môžu rýchlo pripraviť na obranu. Do ich čela sa postavil Matej z Kněžic.

Pozriete sa lepšie na prichádzajúce vojsko. Kto to stojí v popredí? Nie je to Ján Huňady? A za ním šestnásť tisícok mužov pripravených do boja. Schyľuje sa k bitke, o ktorej budú písať historici. Bitka pri Lučenci. Čo budete robiť? Postavíte sa na obranu svojho mesta? Ubránite Kráľovský vŕšok, ktorý ste si zamilovali a neviete si už predstaviť lepšie miesto pre život?

Miesto pre dokonalý domov

Našťastie, nie sme už v 15. storočí, aby sme museli riešiť Bitku pri Lučenci, ktorá sa údajne 7. septembra 1451 odohrala práve na miestach, kde v súčasnosti stojí secesný kaštieľ – národná kultúrna pamiatka pripravená na rekonštrukciu. Keby ste dnes videli prichádzať armádu v brnení, bola by to už len fikcia. Fikcia ale rozhodne nie je bývanie na Kráľovskom vŕšku hneď pri kaštieli. Ako šľachtic či príslušník kráľovského rodu sa môžete cítiť aj dnes.

Cisárska, Vojvodova, Grófska, Barónska či dokonca Rytierska. To sú názvy parciel o výmerách od 740 do 930 m2, ktorých majiteľmi môžete byť aj vy. V rámci projektu rekonštrukcie kaštieľa v Malej Vsi a revitalizácie celého jeho okolia je v pláne vybudovať jedinečnú rezidenčnú štvrť. Úplne novú a modernú, no na mieste s bohatou históriou.

Pozemky sú orientované na juhozápad a juhovýchod a ponúkajú nádherný výhľad na mesto a okolitú panorámu. Privátna rezidenčná štvrť bude mať výborné napojenie nielen na centrum mesta, ale aj na cesty 1. triedy a plánované rýchlostné cesty. Súkromie a bezpečnosť, no aj kompletná občianska vybavenosť do pár minút od bydliska sú samozrejmosťou. Ba čo viac, obyvatelia Kráľovského vŕšku budú môcť využívať park s vodnými plochami a unikátnymi drevinami, detské ihrisko, no aj služby zrekonštruovaného kaštieľa a observatória.

Tieto pozemky sú aktuálne dostupné na predaj. Viac informácií nielen o pozemkoch, ale aj o celom projekte či histórii lokality nájdete na

Tak čo, Vaše veličenstvo, ideme stavať?