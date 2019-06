Víťazne len Kalinovo a Soboťania. Posledný zápas Csabu Tótha v Lučenci

Výsledky posledného kola Tipos III. ligy Stred.

16. jún 2019 o 21:20 Jozef Mikuš

TIPOS III. LIGA STRED

MŠK Rimavská Sobota – TJ Tatran Oravské Veselé 4:1 (1:1)

Góly: 14., 52., 62. a 84. Hrnčiar – 16. Šmiheľ, R: Kolofík, 150 divákov, ŽK: 25. Kalmár, 53. Dudek.

Rimavská Sobota: Nôta – Csabay, Kočiš, Lupták, Jass, Kalmár, Suja, Dudek, Hrnčiar, Lovyniuk, Vasilko

Oravské Veselé: Feriančik – Hojo (78. Čakvári), Struhár, Kmeť, Šmiheľ (32. Pisarčík), Hoti, Gočal, Garaj (82. Kormančík), Lovás, Žilák, Pňaček.

Eugen Bari, tréner Rimavskej Soboty: „Víťazstvo ma veľmi teší. Týždeň pred zápasom to vyzeralo, že nebude mať kto nastúpiť, pretože nás trápia odchody aj zranenia. Napokon sa nám podarilo dať tím dokopy, pomohli nám dorastenci. Mal som obavy, ale zároveň som cítil, že vyhráme a chlapci to dokázali. Prvých 25 minút hra nebola ideálna, ale aj tak sme boli lepším mužstvom. Potom ale chlapci, ktorí mali doteraz menej šancí na ihrisku, ukázali, že sú schopní odohrať dobrý zápas. Zabojovali za svoje miesto a adaptovali sa našej hre. Všetci hráči predviedli suverénny výkon a Oravské Veselé nemalo šancu v Rimavskej Sobote vyhrať. Veľmi ma to teší a takéto zápase sú vzpruhou a radosťou pre každého trénera. Dali sme krásne štyri góly a mohli sme dať ešte viac.Klobúk dole pred každým jedným hráčom. Potešili mňa a určite aj to málo divákov, ktorí prišli na štadión.“

TJ Sklotatran Poltár – TJ Baník Kalinovo 0:4 (0:1)

Góly: 43. a 73. Ľupták, 61. Kulich, 67. Dobiáš, R: Gemzický, ŽK: 53. Výlupok.

Poltár: Slaniniak – Búry, Výlupok, Kojnok (74. Filipiak), Mokrý, Chibueze, Trošić, Galo, Peševski, Kopál, Marcinek.

Kalinovo: Rusnák – Melicher, Ivan (90. Čavoj), Kolka, Kulich (74. Štefánik), Radič, Segeč, Dobiáš (90. Nociar), Cigánik, Vančo (64. Fehérvári), Ľupták (80. Oberman).

Andrej Kamendy, tréner Poltára: „Zápas sme nezvládli hlavne v hlavách, aj keď si myslím, že sme začali dobre. Nepremenili sme šance v úvode stretnutia a hostia to pred polčasom vytrestali gólom, čo nás mentálne položilo. Po prestávke sme skúsili s výsledkom niečo urobiť. Za stavu 0:1 sme mali dobré príležitosti, ale chýbalo nám šťastie, hoci sa na to nechcem vyhovárať. Súper potom z brejku zvýšil na 2:0. Napriek tomu sme skúsili zabrať. Ponúknuté šance, bohužiaľ, skončili na brvne a tyčke. Súper potom ku koncu chodil do otvorenej obrany a vytrestal asi každú našu chybu.“

ŠKM Liptovský Hrádok – MŠK Novohrad Lučenec 4:1 (3:1)

Góly: 22. Hazrolli, 31. Janigloš, 32. a 72. Lukáč – 45. Berky, R: Ľubomír Belko, 100 divákov, ŽK: 39. Tomáš Mészáros

Liptovský Hrádok: Huszárik (84. Tutura) – Gejdoš, Lačarak, Hazrolli, Laco (68. Vrabec), Kunzo, Ferenc, Hutník (71. Kuchárik), Kuzár, Lukáč (79. Hanula), Janigloš

MŠK Novohrad: Bajzík – Veselka, Vilhan, Pipíška, Jovanović (72. Matúška), Majkút, Trajkovski, Mojžiš (46. Ivanič), Botoš, Berky, Mészáros.

Miroslav Beran, prezident MŠK Novohrad: „Rozlúčku so sezónou 2018/2019 sme si predstavovali inak. Žiaľ, naše očakávania sa nenaplnili. V mužskom futbale pôsobím tri roky a je to zatiaľ naše najhoršie umiestnenie. Hovorí sa, že tretí rok býva kritický, takže dúfam, že je to už za nami a čakajú nás lepšie časy. Chceli sme dosiahnuť lepšie umiestnenie. Cez prestávku určite dôjde k zmene kádra. Chcem sa poďakovať trénerovi Csabovi Tóthovi za spoluprácu, bol to jeho rozlúčkový zápas v realizačnom tíme MŠK Novohrad Lučenec. Vďaka patrí aj všetkým hráčom, ktorí za náš tím bojovali. Verím, že sa na ďalšiu sezónu dobre pripravíme a futbal v Lučenci pôjde vyššie a vyššie. Ešte stále sme v štádiu, kedy je pre nás prioritou mládežnícky futbal. Mužský sme zdedili, ale verím, že počas troch rokov sme sa niečomu priučili a už to bude len lepšie. Veríme, že sa zlepší aj komunikácia s mestom a mestskými inštitúciami a že nás vo väčšej miere podporia sponzori a najmä fanúšikovia.“

FK Čadca – FTC Fiľakovo 3:1 (2:0)

Góly: 17. Faťara, 18. Špila, 68. Kapusniak – 61. Urbančok, R: Faber, 150 divákov, ŽK: 79. Kapusniak, 60. Daško.

Čadca: Hlava – Muráň, Tlelka, Jarabica, Pohančeník, Coma, Faťara (75. Zubka), Špila (88. Krenželák), Kormaňák, Kapusniak (87. Rábik), Putyra (82. Gomola).

Fiľakovo: Tatár – Iboš (73. Malček), Rubint, Fajd, Lipták, Kovanič, Nagy, Kurunci, Lazsík (80. Botoš), Genský (46. Urbančok), Daško.

Tomáš Boháčik, tréner Fiľakova: „Neviem, čo povedať. Do zápasu sme išli s cieľom vyhrať a opraviť prehru s Námestovom. V úvode sme urobili dve individuálne góly. Súper ožil a bojoval. Nám sa podarilo znížiť, dostali sme sa do tlaku, ale nakoniec sme z protiútoku dostali gól na 3:1 a už to bolo nemastné, neslané. Viacerých hráčov sme do Čadce nebrali, keďže chceli ísť domov. Hlavne chlapci zo Srbska. Niektorí boli zranení. Preto dostali príležitosť aj chlapci z dorastu a tí, ktorí hrávali menej. Veľmi nás mrzí, že sme duel u posledného prehrali, pretože tie body nám chýbali na lepšie umiestnenie. Zápas nám mnoho ukázal a uvidíme, ako s tým počas leta naložíme.“

Ostatné výsledky: Ružomberok B – Žarnovica 7:0 (2:0), MFK Zvolen – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 3:1 (1:1), MŠK Námestovo – MŠK FOMAT Martin 2:2 (2:1), FK Železiarne Podbrezová B – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 5:2 (2:1).