Príbelce v Tornali nedohrali, Husanikov hetrik

Výsledky posledného kola IV. ligy Juh.

17. jún 2019 o 8:24 Jozef Mikuš

IV. LIGA JUH

Rakytovce – Slovenské Ďarmoty 5:1 (2:1)

Góly: 11. Gašpar, 15. Cibuľa (vl. gól), 53. Konder (z 11m), 70. Arvensis, 78. Telúch – 19. Varholák, R: Žeriava, 80 divákov, ŽK: 53. Horváth, 64. Veselovský.

Slovenské Ďarmoty: Kaczorek – D. Horváth, M. Horváth, Koncz, Lukács, P. Nilaš, Varholák, Cibuľa, Holub (70. Krajč), M. Nilaš, M. Horváth.

Komentár z tímu Rakytoviec: „Rakytovce do posledného kola bojovali o prvenstvo v súťaži proti Kováčovej. Potrebovali však vyhrať doma nad Slovenskými Ďarmotamy a taktiež pomoc Šalkovej, ktorá musela okradnúť o body Kováčovú. Domáci začali z ostra a v 11. minúte sa ujali vedenia gólom Gašpara. O štyri minúty neskôr už bolo 2:0, keď si vlastný gól strelil Cibuľa. O ďalšie štyri minúty za hostí znižoval Varholák. Do polčasu už gól nepadol. V tom druhom zvyšoval na 3:1 z penalty domáci Konder. V 70. minúte už bolo 4:1, keď sa presadil Arvensis. Výsledok zápasu uzavrel domáci Telúch a Rakytovce, tak vyhrali 5:1. Nakoniec im to na prvenstvo nestačilo, keďže Kováčová doma porazila Šalkovú 3:2.“

Tisovec – Hriňová 3:1 (1:1)

Góly: 19., 48. a 75. Husanik – 25. Melich, R: Kolofík, 120 divákov.

Tisovec: Košičiar – Očenáš (87. Hronček), Gálik, Slovák, Juhász, Švantner, Dacho, Šestina, Husanik, Morong (81. Hanuska), Nagaj (87. Kubinec).

Hriňová: J. Vreštiak – Miklian, Purdek, Jablonský, Melich, D. Vreštiak, Paprčka, Slosiarik, Poduška, Bambura, Hronček.

Marek Drak, tréner Tisovca: „Rozohrali sme zápas veľmi dobre, vyhrávali sme 1:0. Zhruba v 21. min. začali padať krúpy a spustil sa hustý a silný lejak. Na ihrisku stála voda a zápas sa na nejaký čas prerušil. Potom to už bol boj, nie futbal. Hosťom sa podarilo vyrovnať na 1:1 a my sme to potom zvrátili na konečných 2:1. Bojovným a slušným výkonom sme si zabezpečili výhru.“

Detva – Nová Baňa 3:2 (2:2)

Góly: 30. Krstich (z 11m), 31. Rapčan, 71. Berkeš – 39. a 40. Tužinský, R: Halfar, 100 divákov, ŽK: 22. Vlčko, 85. Sekereš, 80. Tužinský, 88. Pacalaj, 30. Čakloš, 75. Karásek, ČK: 90. Vlčko.

Detva: Torbica – Šťastný (60. Berkeš), Ilić, Krstich, A. Michálik, Mičuda, Sekereš, Tužinský, Šulek (85. Dianiška), Rapčan, Karásek..

Tornaľa – Príbelce 2:0 (2:0)

Góly: 15. a 39. Juhász, R: Kováč, 250 divákov

Tornaľa: Szöke – Gazda, Molnár, Farkas, Balog, Konček, Betík, D. Duczman, T. Duczman, Juhász, Levický.

Príbelce: Geregai – Híveš, Skabella, Zachar, Cibuľa, Balík, Sudimak, Fridrich, Santoris, Kókai, M. Kurák.

Vojtech Bodor, Tornaľa: „Pred početnou diváckou kulisou sa stretla Tornaľa s Príbelcami. Hostia v 39. min. za stavu 2:0 pre domáce mužstvo zišli z ihriska a rozhodca ukončil zápas.“

Ostatné výsledky: Medzibrod – Badín 0:3 (0:1) , Kováčová – Šalková 3:2 (2:0), Pliešovce – Čierny Balog 1:4 (0:2).