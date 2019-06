V Lučenci ubudlo takmer 900 ľudí, podľa poslancov na tom nie je najhoršie

20. jún 2019 o 6:24 TASR

LUČENEC. Takmer o 900 ľudí klesol za posledných osem rokov počet obyvateľov Lučenca. Na úbytok populácie upozornil poslanec Jozef Oravec na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

"Mesto Lučenec by nemalo byť prívetivé len pre občanov, ale príťažlivé aj pre investorov, a to je možno to, čo nám tu chýba. Možno toto je dôvod, prečo nám ľudia z mesta odchádzajú a vyzerá to tak, že nepomohlo ani viac ako sto kúpených mestských nájomných bytov," podotkol poslanec a zároveň sa opýtal, aké ďalšie strategické nástroje plánuje mesto využiť na zvrátenie tohto neželaného demografického stavu.

Ako reagovali viacerí ďalší poslanci, s úbytkom obyvateľstva bojuje na Slovensku mnoho miest a Lučenec nie je v tejto oblasti na tom najhoršie. Niektorí tiež upriamili pozornosť na ekonomickú nevyrovnanosť Slovenska, keď mnohí mladí z menších miest odchádzajú pracovať na západné Slovensko a do Bratislavy.

Podľa slov poslankyne Evy Balážovej by v tejto oblasti mali byť aktívnejší práve zástupcovia občanov. "Toto je veľmi dobrá agenda, kde by sme mohli hľadať možnosti a pomáhať samospráve s tým, ako zastaviť tento trend," uviedla poslankyňa.

Podobný názor vyjadrila aj ďalšia poslankyňa Renáta Endrődyová a dodala, že samospráva by mala byť systematickejšia tiež v riešení rómskej otázky. "Nebudeme si klamať, aj toto je jeden z dôvodov, prečo nám mladí ľudia z regiónov odchádzajú," poznamenala.

Ako reagovala primátorka Alexandra Pivková, v programe rozvoja mesta prijali cieľ vybudovať moderné mesto s kvalitným životom a práve teraz je obdobie, keď sa dá rozvoj Lučenca a jeho mestského regiónu naštartovať. Doplnila, že mesto začína byť príťažlivé aj pre mladých ľudí.

"Tak ako nám niektorí odbudli, tak sa nám prisťahovali mladí ľudia a rodiny, ktorí si prerábajú domy po rodičoch alebo si ich kúpili. V nájomných bytoch máme ľudí aj z Martina a Košíc," konkretizovala primátorka s tým, že samospráva im musí vytvoriť vhodné podmienky v oblasti školstva, verejnej dopravy, športu či trávenia voľného času.

Podľa výročnej správy za rok 2018 mal Lučenec koncom vlaňajšieho roka celkovo 26.384 obyvateľov. V roku 2010 dosahoval počet obyvateľov 27.243.