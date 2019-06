Šuleková sa mieni udržať v reprezentácii

Mladá Poltárčanka Diana Šuleková pôsobí vo volejbalovom družstve COP Nitra. Pod sieťami sa najlepšie cíti na pozícii liberky.

POLTÁR. Do vitríny volejbalistky Diany Šulekovej nepribudla medaila z májových majstrovstiev Slovenska junioriek. Znovu si však oblieka reprezentačný dres. Odchovankyňa MVK Poltár si odkrútila tretiu sezónu v COP Volley Nitra.

„Myslím si, že to bola v mojom podaní priemerná sezóna. Bola som počas nej vyťažená, hrala som v juniorskej lige v každom zápase. Spočiatku som nastupovala na troch postoch, teda smečiarky, diagonálnej hráčky i liberky. Záviselo od toho, kde to bolo potrebné. V závere súťaže som nastupovala už len ako liberka a bola som tomu rada. Na tejto pozícii mi to totiž vyhovuje najviac. Ako liberka som sa zlepšila,“ uviedla sedemnásťročná Šuleková.

Áčko COP Nitra, v ktorom bola spoluhráčkou Diany aj Poltárčanka Sofia Sivičeková, obsadilo v prvej lige Západ štvrté miesto. Hráčky spod Zobora si zabezpečili miestenku na republikový šampionát, ktorý sa konal v Leviciach. Nitranky sa na ňom umiestnili na piatej priečke.

„To sa ani nedá hodnotiť. Pokašlali sme to tam, neboli sme spokojné s umiestnením. Pravdou však je, že som toho odohrala na M – SR málo, z čoho som bola sklamaná. Kouč Marek Hric dal väčší priestor mladšej spoluhráčke,“ vyjadrila sa Šuleková.

V priebehu sezóny si zahrala v reprezentácii do 17 rokov na turnaji MEVZA v slovinskom Maribore. „Potešilo ma, keď ma zase zavolali do reprezentácie. Celkom sa mi ten turnaj vydaril. Hrala som na ňom celý čas. Bola som v Slovinsku jedinou liberkou v našom kolektíve,“ podotkla Poltárčanka, ktorá si premiéru v tíme spod Tatier odbila v kategórii do 16 rokov.

Pár týždňov po M – SR jej náladu vylepšila pozvánka na zraz národného družstva do 19 rokov. Zahrala si proti reprezentácii Česka. „Bola som príjemne prekvapená, keď mi prišla pozvánka na tento reprezentačný zraz. Nepodala som v zápasoch proti Česku zlé výkony, ale zase ani extrémne dobré. Tréner Jaroslav Hančák mi vravel, že asi zostanem súčasťou tohto kolektívu, ale ešte hľadá ku mne aj druhú liberku. Je to pre mňa stimul, aby som viac na sebe pracovala. Budem sa tam snažiť udržať.“

Družstvo COP Nitra neštartovalo v tomto ročníku v extralige, no niektoré jeho hráčky vďaka farmárskemu vzťahu s Volley project UKF Nitra zarezávali v najvyššej súťaži žien. Šulekovej sa to netýkalo. „Viac-menej som neočakávala, že sa v nej predstavím. Nemyslím si, že na to ešte mám,“ reagovala. Extraligu si však už vyskúšala vlani.