Pri nehode museli zasahovať leteckí záchranári

Otec zo synom zažili hrôzostrašné chvíle.

21. jún 2019 o 14:16 Radovan Vojenčák

POLTÁR/LUČENEC. Dnes, (21. júna) v dopoludňajších hodinách došlo neďaleko obce Hrnčiarske Zalužany v okrese Poltár k vážnej dopravnej nehode. Iba 20-ročný vodič vozidla BMW zišiel s vozidlom mimo cestu, kde narazil do stromu. Príčinu a okolnosti nehody vyšetruje Polícia v Lučenci.

„Vo vozidle sa viezol otec so synom, pričom obidvaja podľa predbežných zistení utrpeli vážne zranenia. Mladšieho z posádky, vodiča previezol so zraneniami do Banskobystrickej nemocnice vrtuľník. 55-ročný spolujazdec bol z miesta nehody prevezený do Rimavskosobotskej nemocnice. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania," informuje Polícia SR na svojej facebookovej stránke.