Na nadjazde v Lučenci sa zrazili autá. Dvaja ľudia zahynuli

Tragický záver pracovného týždňa.

21. jún 2019 o 20:24 Marcela Ballová

LUČENEC. K tragickej udalosti došlo v piatok (21. 6.) podvečer na Gemerskej ceste v Lučenci.

Na nadjazde sa zrazili dve autá. Pri nehode vyhasli dva ľudské životy. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane leteckých záchranárov.

„Čelne sa zrazili dve vozidlá, v ktorých sa nachádzalo 5 účastníkov nehody. Tri osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu, dve zranenia nezlúčiteľné so životom Hasiči vyslobodili zranené osoby z havarovaných vozidiel, poskytli im predlekársku prvú pomoc a na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia," informuje Hasičský a Záchranný zbor prostredníctvo sociálnej siete.

Podľa našich informácií nehodu neprežil 27-ročný Lučenčan a jeho otec. Priateľka nebohého mladého muža bojuje v nemocnici o život.

„Dve osoby z vozidla Škoda Octavia utrpeli následkom nehody devastačné zranenia nezlúčiteľné so životom. Ich spolujazdkyňa mala ťažké poranenia, bola v opatere posádky Rýchlej zdravotníckej pomoci Lučenec a bola transportovaná do nemocnice. Dvaja muži z vozidla Porsche Cayenne z nehody vyviazli iba s povrchovými poraneniami. Po ošetrení ich záchranári v sprievode polície previezli rovnako do nemocnice v Lučenci," informovala Katarína Načiniaková, hovorkyňa skupiny Falck.

Účastníkom nehody bol aj známy lučenecký podnikateľ.

Prípad je v štádiu vyšetrovania.

Správu budeme aktualizovať.