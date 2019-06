Lučeneckí džudisti smútia, na ceste vyhasol život jedného z nich

Pri tragickej nehode v Lučenci prišiel o život aj športovec Tibor Lovas.

22. jún 2019 o 11:27 Marcela Ballová

LUČENEC. Záver pracovného týždňa v Lučenci bol mimoriadne tragický. Pri dopravnej nehode, ktorá sa odohrala v piatok 21. 6. na nadjazde v Lučenci, vyhasli dva životy. Jednou z obetí bol 37-ročný džudista Tibor Lovas.

„Správa o jeho smrti nás šokovala. Bol neodmysliteľnou súčasťou našej džudistickej rodiny. Okrem toho, že bol aktívnym športovcom, asistoval počas našich súťažných výprav trénerom. Bol držiteľom modrého opaska, akurát sa prípravoval na páskovanie. Získal by hnedý," vyjadril sa Michal Bokor, tréner Junior Judo clubu Lučenec.

Tibor Lovas vo farbách Junior Judo clubu Lučenec. Športovcov správa o jeho smrti šokovala. Na foto je aj jeho priateľka Martina, ktorá pri nehode utrpela vážne zranenia. (zdroj: Junior Judo club Lučenec)

Na mieste nehody vyhasol život aj Tiborovho otca. Priateľka mladého športovca, ktorá bola spolujazdkyňou, bojuje v banskobystrickej nemocnici o život.

„Tibor aj jeho priateľka boli našimi dobrými priateľmi. Chodili sme spolu na výlety aj lyžovačky. Mati držím palce, nech to nevzdá, nech bojuje o život. Tiborovej rodine vyslovujem úprimnú sústrasť. Takéto veci by sa nemali stávať. Zbytočná smrť," zakončil so slzami v očiach Bokor.