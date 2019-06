Péter mieri do Maďarska

Stolnotenista, pochádzajúci z Novohradu, Ingemar Péter sa zo severu Európy presúva do krajiny našich južných susedov.

22. jún 2019 o 11:43 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Stolný tenista Ingemar Péter mení dres. Odchovanec STK Lučenec-Kalinovo sa dohodol na spolupráci s predstaviteľmi maďarského extraligového Szerva ASE Szécsény I.

„Do Maďarska budem chodiť len hrávať a trénovať budem v novom juniorskom reprezentačnom centre v Nitre. Mal som ponuky aj z českej extraligy i zo Španielska, ale tam sme sa nedohodli,“ hovorí dvadsaťdvaročný Lučenčan, ktorý tri roky zarezával vo švédskom Köpings BTK.

„Chcel som si nájsť niečo, čo je bližšie. Maďarsko bolo pre mňa ideálna voľba. Tamojšia extraliga je veľmi kvalitná súťaž. Podľa súpisiek bude o niečo silnejšia ako druhá švédska liga, ktorú som v ostatných dvoch sezónach hral. Bude to pre mňa niečo nové a veľmi zaujímavé,“ vysvetlil Ingemar. Ako dodal, Szerva ASE má ambície skončiť v top štvorke. „Bude to náročné, ale máme hráčov na to, aby sa nám to podarilo. Teším sa na nových spoluhráčov a súperov.“

Ingemar Péter netají, že pri jeho rozhodovaní zohrala úlohu tiež finančná stránka. „Ale to nebolo jediné kritérium. Klub má sponzora, ktorý rozumie stolnému tenisu, snaží sa pre klub urobiť maximum, čo je veľmi dôležité. Pri rokovaniach o zmluve v Česku to tak nebolo a ani ponúkané finančné ohodnotenie nebolo také ako v Maďarsku. Akonáhle som dostal túto ponuku, tak som sa v priebehu hodiny rozhodol, že ju beriem. Nebolo na čo čakať.“

Popri anabáze vo Švédsku pôsobil starší z bratov Péterovcov aj v iných krajinách. „Bohužiaľ, teraz budem hrať iba v jednej, lebo Maďarsko nepovoľuje štart v iných krajinách. Budem sa sústrediť len na jednu ligu a urobím maximum, aby sme dosiahli v novom ročníku cieľ, ktorý sme si dali.“