Jaroslav Štrba odišiel na večnosť

Volejbalová rodina prišla o svojho člena. Stelesňoval nadšenie, odbornosť i húževnatosť.

23. jún 2019 o 9:21 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Stál pri založení MVK Poltár a medailové úspechy, ktoré poltárske volejbalistky dosiahli, nesú jeho trénerský rukopis. Vychoval mládežnícke reprezentantky i hráčky, ktoré sa predstavili v extralige. Jaroslav Štrba zviditeľnil Poltár v celoslovenskom i v medzinárodnom meradle, lenže 17. júna nielen toto mesto rozosmutnil.

Zomrel náhle vo veku 70 rokov.

Mal za sebou hráčsku minulosť v Hnúšti či v Málinci. Trénerské skúsenosti zbieral pri mužoch vo VK Iskra Hnúšťa, ale viedol majmä hnúšťanské dievčatá. Potom bol kormidelníkom mužov Málinca i Poltára. Od roku 2002 sa zahryzol do práce s dievčatami v Poltári. Tá trvala do roku 2016. Bol členom Rady mládeže SVF či funkcionárom v rámci oblasti Stred. Naposledy zastával aj funkciu koordinátora SVF pre oblasť Stred.

Prepracované tréningy

„Bol to môj tréner. Najlepší tréner. Bol tvrdohlavý - ochotný ísť do extrému, aby splnil cieľ, ktorý si vytýčil. Toto mi ako prvé napadne v súvislosti s menom Jaroslav Štrba,“ uviedol kouč i predseda MVK Poltár Boris Dreisig.

„On z nás, ktorí sme prešli jeho rukami, urobil volejbalistov. Latku z hľadiska toho, čo dosiahol s hráčkami Poltára, postavil vysoko. To sa už nepodarí nikomu prekonať. Vtedy ešte neboli deti nakazené mobilnou chorobou tak veľmi, ako je to v súčasnosti. Mal prepracované tréningové metódy. V tomto bol úplne unikátny. Mal veľmi veľa informácií o volejbale. Bol volejbalovou encyklopédiou,“ pokračoval.

Tréner s veľkým T

„Bol pre mňa tréner s veľkým T. Vystriedala som viaceré tímy, v ktorých ma viedli rozliční kormidelníci, no Jaroslav Štrba mi dal základy a strávil so mnou najviac času. Prakticky ma naučil takmer všetko, čo viem,“ vyjadrila sa Natália Balcová, bývalá mládežnícka reprezentantka.

Extraligu žien si zahrala vo farbách COP Nitra, TJ Slávia TU Zvolen či Volley project UKF Nitra. „Brala som ho aj ako otca, keďže som s ním strávila strašne veľa času presne v pubertálnom veku. Všetci z volejbalovej rodiny, myslím v globále celé Slovensko, ho brali ako veľmi dobrého odborníka a psychológa. Hovoria o tom úspechy, ktoré dosiahol s „malým Poltárom". Budem na neho spomínať vždy s úctou, láskou a úsmevom. Som mu vďačná za všetko, čo mi zanechal. Neformoval ma iba ako hráčku, ale aj ako človeka,“ povedala Balcová.

Vďaka od dirigentky

„Keďže aj on hrával v minulosti na pozícii nahrávača, od začiatku sa mi venoval a chcel zo mňa spraviť čo najlepšiu nahrávačku. Jaroslav Štrba je ten, ktorý ma naučil to, čo viem. Jemu vďačím za to, že viem hrať volejbal. S trénerom sme prežili veľkú časť života, niekedy sme s ním trávili viac času ako s vlastnými rodičmi (na turnajoch, zápasoch či tréningoch). Opustil nás náhle, takže sa mi o ňom ťažko rozpráva,“ uviedla Veronika Sivičeková, ktorá si najvyššiu súťaž zahrala v dresoch VTC VISTA real Pezinok a SVK DDK–LED Senica.

Pedant s túžbou víťaziť

„Ešte pred pár dňami sme s Jaroslavom Štrbom oslavovali jeho sedemdesiatku, smiali sme sa, spomínali a teraz prišla takáto správa. Nechce sa to ani veriť človeku,“ hovorí Natália Nociarová.

„Do môjho povedomia sa zapísal ako človek skromný, s veľkým srdcom a „chtíčom“ odovzdať svoje skúsenosti, grify. Ďalej ako človek prísny, s obrovskou láskou k športu, obzvlášť k volejbalu a najlepší tréner pod slnkom. Bol pritom nielen koučom, ale vytvoril jednu obrovskú rodinu, ktorej súčasťou som mohla byť, čo si veľmi vážim,“ konštatovala Nociarová. V extralige hájila farby Volley project UKF Nitra. Dodala, že pre Štrbu bola príznačná pedantnosť. „Všetko muselo byť tip-top, teda do detailov zvládnuté, charakterizovala ho tiež túžba po víťazstvách, ale aj výbušnosť a vtipy.“

Poznamenala, že pod jeho krídlami strávila dvanásť rokov. Vzala si toho od neho viac. „Napríklad tvrdo makať na cieľoch, chcieť byť víťazom. Určite do tohto zoznamu patrí aj rešpekt a disciplína,“ podotkla. Vytiahla i úsmevnú spomienku. „Toľké roky do mňa hučal, aby som jedla mäso, že som sa nakoniec vďaka nemu naučila jesť.“

Nedávno zomrel po ťažkej chorobe iný poltársky tréner Ivan Terem. „Keď sa teraz spätne nad tým všetkým zamyslím, tak by som chcela vrátiť čas a vidieť ich z ihriska sedieť na trénerskej lavičke a zopakovať si pod ich vedením ktorýkoľvek zápas, len aby boli jeho súčasťou,“ povedala Natália Nociarová.

Do dcéry vkladal nádeje

Po tom, ako Štrba ukončil pôsobenie v MVK Poltár, si to ešte namieril do Hnúšte, kde jednu sezónu pokračoval v trénerskej práci.

„Oddaný volejbalový odborník a kamarát,“ odpovedal športový riaditeľ VK Iskra Hnúšťa Štefan Majeský na otázku, čo mu prvé napadne, keď sa povie Jaroslav Štrba. Doplnil, že si u neho najviac cenil pracovitosť, nápaditosť a húževnatosť. „V Poltári zrodil od koreňa dievčenský volejbal a dosiahol s ním veľké úspechy. V Hnúšti tiež stál pri formovaní volejbalu dievčat na vrcholnej úrovni,“ uviedol Majeský.

Jaroslavovi Štrbovi robila radosť jeho dcéra Andrea. Podieľal sa na jej volejbalovom raste. Aj s manželkou Jarmilou. Andrea bola mládežníckou reprezentantkou. Najvyššiu súťaž žien si zahrala na Slovensku i v Česku, no neskôr presedlala na plážový volejbal. Na piesku spoločne s Natáliou Dubovcovou reprezentujú na najvyššej scéne Slovensko.

Česť jeho pamiatke!