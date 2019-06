Motorkár náraz do múru neprežil

Tridsaťosemročný muž podľahol zraneniam počas prevozu do nemocnice.

23. jún 2019 o 12:20 (mb)

RIMAVSKÉ BREZOVO. Dostal šmyk, prešiel do protismeru a narazil do oplotenia pri rodinnom dome. Tridsaťosemročný motorkár podľahol zraneniam počas prevozu do nemocnice.

Prečítajte si tiež: V Rimavskom Brezove vyhasol život motorkára

„Polícia v Rimavskej Sobote vyšetruje smrteľnú dopravnú nehodu. Stala sa 20. júna okolo obeda. Tridsaťosemročný vodič viedol motocykel Harley Davidson v smere od Hnúšte. Po vjazde do Rimavského Brezova, počas prejazdu miernou pravotočivouu zákrutou, neprispôsobil rýchlosť jazdy motocykla svojim schopnostiam. Dostal šmyk, prešiel do protismeru, kde narazil do oplotenia pri rodinnom dome," informuje polícia prostredníctvom sociálnej siete.

Motocykel po náraze do oporného múru odhodilo na pozemok rodinného domu. Vodič utrpel viaceré poranenia celého tela a počas prevozu do nemocnice zomrel.

„Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenie," píše sa v správe.