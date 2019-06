Víťaz ligy z Buzitky zakončil ročník vysokou výhrou

Výsledky posledného kola 6. ligy ObFZ Lučenec.

24. jún 2019 o 7:31 Jozef Mikuš

6. LIGA DOUBLE STAR BET OBFZ LUČENEC

TJ Slovan Halič – TJ – FK Stará Halič 3:2 (2:1) – nedohraté

Góly: 4. Kurčík, 10. Tryzna, 71. Hámorník – 44. Jančkár (z 11m), 75. Jančkár, R: Mózer, 81 divákov, ŽK: 60. Bubenka, ČK: 60. Tryzna.

Halič: Mikuš – Berky, Póni, Cina, Kurčík, Linduška, Majoroš, Macko (75. Stanko), Borovec, Tryzna, Hámorník.

Stará Halič: Beľa – Kekety, J. Bubenka,, Kalina, M. Bubenka, Jančkár, Kišvince, Matúška, Malček, Vít (46. Malatinec).

MŠK Podrečany – TJ Baník Kalinovo B 1:5 (0:2)

Góly: 65. Sarvaš – 10. Matuška, 44. a 85. Hronec, 72. Fehérvári, 75. Ďuriško, R: Holas, 55 divákov, ŽK: 52. Matuška.

Podrečany: Sychra (80. Válek) – Michalec, Ľ. Vrbiniak, Tomašovič, Sarvaš, Oláh, Filčík (46. Gonda), Karásek, Haferník (55. Burdilák), Kamenský (55. P. Vrbiniak), Mišík.

Kalinovo B: Stieranka – Ďuriško, Findra, Hronec, Ľupták, Cigánik, Oberman, Štefánik (55. Fehérvári), Nociar, Matuška, Čavoj.

V prvom polčase to bol v podstate vyrovnaný súboj. V druhom polčase domáci odišli hlavne po kondičnej stránke, čo sa prejavilo aj na konečnom výsledku.

TJ Panické Dravce – TJ Slovan Hrnčiarske Zalužany 5:2 (2:0)

Góly: 27. Banga, 28. a 80. Kubinec, 65. a 68. Botoš – 54. a 90. Turoň, R: Žiak, 20 divákov.

Panické Dravce: Balog – Košťál, Nôta, Kubinec, Botoš, Hukkeľ, Banga (76. Váradi), Kaličiak, Molnár (56. Kmeť), Hodul, Randís.

Hrnčiarske Zalužany: Antal – Rončák, Škorňa, Talán, Murín, Adam, Markotán, Vengrín, Turoň, Hriň, Krnáč.

V 1. polčase bola hra vyrovnaná. Domácim sa podarilo streliť dva góly a pritom vynechali ešte niekoľko gólových šancí. Hostia v druhom polčase, hoci hrali len desiati, hru vyrovnali a znížili na 2:1. Potom dali domáci ešte tri góly a zaslúžene vysoko vyhrali. Hostia ešte nepremenili PK.

FC Slovan Divín – TJ ŠTART Kokava nad Rimavicou 2:0 (0:0)

Góly: 68. Kmeť, 84. Marko, R: M. Jačmeník, 50 divákov, ŽK: 78. Marko, 79. Kmeť, 25. Čonka, 87. Hronec, ČK: 57. Chromek, 85. Kmeť.

Divín: Šoltés – S. Marko, Kmeť, Holík, Čaba, Haranza (78. F. Oláh), Jamrich, Tomašik, Smekal (46. A. Marko), Haško, Ľ. Oláh (26. Vaško).

Kokava: Bauer – J. Becáni, Škrabák, Čonka, Bambura (58. Hronec), J. Becáni, Oláh, Chromek, Vojtek, Šaliga, Šuniar.

Divínski belasí vlci nastúpili na posledný zápas sezóny odhodlaní poraziť veľkého súpera z Kokavy nad Rimavicou a od začiatku sa na ihrisku hral výborný futbal. Akcie sa striedali na oboch stranách. Belasí vlci búšili do kokavských jastrabov, lenže tí sa dobre pohybovali a gól v prvom polčase nepadol. Vyložené šance mali Ľ. Oláh a Haško. Do druhého polčasu mužstvá nastúpili s odhodlaním strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale vynikajúco hrajúci Divín odrážal nálety kokavských jastrabov a ako svorka sa vrhal do protiútokov. Ďalšie čisté šance mali Haško, A. Marko, Jamrich a Tomašik. Zmenu stavu priniesla 61. min., keď faulovali Haranzu a Kmeť z priameho kopu otvoril skóre. Kokavské jastraby sa vrhli do protiútokov a zatlačili Divín do obrany, no svoje šance tiež nevyužili. V 78. min. jeden z najlepších hráčov domácich, pán farár S. Marko po samostatnej akcii zvýšil na 2:0. Do konca tohto zápasu sa stav nezmenil.

ŠK Slovan Vidiná – TJ Slovan Tomášovce 1:0 (0:0)

Góly: 62. Melich, R: S. Jačmeník, 150 divákov, ŽK: 75. Miadok, 67. Slosiar.

Vidiná: Rác – Hronec, Melich, Miadok, Špak (87. Rekšák), R. Šupina (90. Olšiak), Juríček, Čudovský, Molnár, P. Šupina (84. Antalič), Paprnák.

Tomášovce: Grekčo – Vrbiniak (87. Hrnčiar), Fleško, Budinec, Slosiar, Mičuda (63. Kocúr), Mišo (81. Tušim), Šurik, Porubiak (76. Ambroš), Drugda (90. Paučo), Badinka.

Vidiná bola po celý zápas lepším mužstvom a zaslúžene dotiahla zápas do víťazného konca. Hostia mali gólové príležitosti, ale z nich sa im vyrovnať nepodarilo.

TJ Družstevník Mýtna – OŠK Biskupice 4:0 (1:0)

Góly: 27. Golian, 48. a 77. S. Demanko, 70. Trebuľa, R: Kováč, 70 divákov.

Mýtna: Urbančok – Sopóci (68. Piták), Ľ. Demanko (46. Trebuľa), Mužík, Psotka, Golian, Budáč, S. Demanko, Šatara, Moravčík (60. Oravec), Harčár.

Biskupice: Karásek (75. Rácz) – Nagy, Vass, Fülöp, Stieranka (55. Varga), Oláh, Bogdáň, M. Máté, Fajd (48. Rezník), Kaločai (80. Illéš), R. Máté.

V poslednom zápase sezóny prialo domácim aj počasie. Na ich obľúbenom mokrom teréne sa od začiatku zahryzli do súpera. V 27. min. centrovaná lopta Ľ. Demanka našla hlavu Goliana a domáci viedli 1:0. V úvode druhého polčasu sa po centri Trebuľu hlavou presadil S. Demanko. Na 3:0 zvýšil aktívny Trebuľa a skóre zápasu uzavrel po rohu Trebuľu opäť hlavou S. Demanko.

1. FK Buzitka – OŠK Uhorské 4:0 (1:0)

Góly: 25. Lapin, 56. a 58. Deneš, 73. Becáni, R: Budáč,, ŽK: 78. Kuvik, 71. Ľalík.

Buzitka: T. Nagy – Juráš, Erdelac, A. Nagy, Sivok (64. Imrovič), Titton, Deneš (73. Tőre), Lapin (82. Trizna), Juhász (69. Bial), Ľalík, Malatinec (60. Becáni).

Uhorské: Kaličiak – Kováč, Kuvik, Baláž, Poliak, Skýpala, Nosáľ, Kurčík, Pribišan (56. Siheľský), Obročník, Hozdek.

V upršanom počasí v zápase, kde už bolo rozhodnuté o postupujúcom vyhrali domáci 4:0. Výsledok až tak nezodpovedá hre, nakoľko hostia z Uhorského boli zdatným súperom.