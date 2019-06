Výstavba úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce by sa mala začať v júli

Začiatok výstavby úseku Kriváň - Mýtna sa však posúva kvôli námietke neúspešného kandidáta.

26. jún 2019 o 14:38 SITA

BRATISLAVA. Výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce by sa mala začať v júli. Víťazom verejnej súťaže sa stalo združenie na čele s českou spoločnosťou Metrostav, a. s., Praha s navrhovanou zmluvnou cenou 127,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako v stredu informovala Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS), zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom plánuje podpísať na prelome júna a júla.



Lehota výstavby je dva roky, úsek by tak mal byť odovzdaný do užívania v roku 2021. Práce budú financované zo štátneho rozpočtu. Ďalšími členmi združenia sú spoločnosti Hochtief SK, s. r. o., a Hochtief CZ, a. s., Praha. NDS dostala v tendri ponuky šiestich uchádzačov, dvoch vylúčila, keďže nedoručili vysvetlenie ponuky v určenej lehote. Predpokladaná cena prác bola 161,8 milióna eur bez DPH.



"Úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce bude dlhý 13,5 kilometra a začína sa dočasným napojením cesty I/16 na R2 v Mýtnej v podobe stykovej mimoúrovňovej križovatky pred obcou Mýtna. Jeho súčasťou je jedenásť mostných objektov, šesť protihlukových stien, osem zárubných či oporných múrov," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Koniec úseku je situovaný vo výhľadovej mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou bude pokračovať nadväzujúci úsek R2 Tomášovce - Ožďany (21,7 km).



Vyhodnotená je aj súťaž na výstavbu priľahlého úseku R2 Kriváň - Mýtna (9,15 km), jeden z neúspešných uchádzačov však vzniesol námietku k vyhodnocovaniu zákazky. "NDS bude postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a po vyzvaní Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) splní svoju zákonnú povinnosť doručiť úradu kompletnú dokumentáciu potrebnú pre rozhodnutie o námietke. NDS potom bude postupovať v zmysle záverečného verdiktu z ÚVO," priblížila Michalová. Ak sa uchádzači opäť neodvolajú, predpoklad podpisu zmluvy o dielo a začiatku stavebných prác je v októbri, prípadne v novembri tohto roka.



Diaľničiari v súťaži na výstavbu R2 Kriváň - Mýtna predbežne prijali ponuku slovensko-českej skupiny dodávateľov na čele s bratislavskou spoločnosťou Doprastav, a. s. Uspela s druhou najnižšou cenou 232,15 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). V jej prospech rozhodli kvalitatívne kritériá a na základe nich získaný najvyšší počet bodov. Ďalšími členmi vybranej skupiny sú spoločnosti Strabag, s. r. o., Bratislava, Eurovia SK, a. s., Košice a Eurovia CS, a. s., Praha. Predpokladaná cena prác plánovaných na štyri roky predstavovala 234,08 mil. eur bez DPH. Výstavba úseku R2 bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Ponuky predložili štyria uchádzači, pri ich vyhodnotení rozhodoval súčet bodov na základe štyroch kritérií. Celková cena mala relatívnu váhu 40 %, kvalita tímu odborníkov a environmentálne hľadisko po 25 % a náklady na prevádzku 10 %.



V roku 2017 bol odovzdaný do užívania úsek R2 Zvolen, východ - Pstruša, od roku 2015 je v prevádzke úsek R2 Pstruša - Kriváň. "Obyvatelia dotknutého regiónu tak už majú k dispozícii plnohodnotnú štvorprúdovú rýchlostnú komunikáciu od Zvolena až po Kriváň v dĺžke takmer 20 km. Po vybudovaní úsekov od Kriváňa po Lovinobaňu získajú motoristi z juhu stredného Slovenska ďalších takmer 23 km rýchlostnej cesty," dodala Michalová.