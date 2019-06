Obvinili šoféra, ktorý nechal v aute zraneného spolujazdca a ušiel

Na polícii sa prihlásil až o tri dni.

27. jún 2019 o 12:26 SITA

BRATISLAVA/RIMAVSKÁ SOBOTA. Vodiča, ktorý po nehode nechal v aute ťažko zraneného spolujazdca a ušiel, obvinili z ublíženia na zdraví a neposkytnutia pomoci. Nehoda sa stala Pred niekoľkými dňami medzi obcami Horné Zahorany a Vyšna Pokoradz v okrese Rimavská Sobota.

Ako na svojej facebookovej stránke informovala banskobystrická krajská polícia, 42-ročný vodič Felicie zavinil nehodu a z miesta utiekol. Štyridsaťšesťročnému vážne zranenému spolujazdcovi neposkytol pomoc. Po vodičovi zorganizovali aj pátraciu akciu, aby prehľadali okolie nehody, či nie je niekde zranený.

Až o tri dni sa nezvestný šofér prihlásil na polícii. Po vykonaní procesných úkonov ho vyšetrovateľ umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Na základe príkazu okresného súdu ho eskortovali do ústavu na výkon väzby. Za ťažkú ujmu na zdraví, ktorú spôsobil spolujazdcovi a neposkytol mu potrebnú pomoc, mu hrozí trest na jeden rok až päť rokov.