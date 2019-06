Kraj zakladá v Rovňanoch poľnohospodársky sociálny podnik

Podnik má v horizonte piatich rokov zamestnať minimálne 20 až 25 zamestnancov.

28. jún 2019 o 10:28 SITA

ROVŇANY. Založenie poľnohospodárskeho krajského sociálneho podniku s názvom Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. (Agro – DE BBSK) schválili na rokovaní poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Spoločnosť bude sídliť v obci Rovňany v okrese Poltár, kde má pomáhať riešiť dlhodobú nezamestnanosť nízko kvalifikovanej pracovnej sily a umiestňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce. Krajská samospráva do podniku vkladá 74-tisíc eur. Nová spoločnosť má počas piatich rokov zamestnať minimálne 20 až 25 ľudí.

„Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. sa bude uchádzať o štatút registrovaného sociálneho podniku podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, a bude napomáhať získavaniu pracovných návykov, zvyšovaniu zručnosti a osobnostných kompetencií dlhodobo nezamestnaných s cieľom ich postupného plynulého prechodu na trh práce,“ uvádza dôvodová správa, ktorú predložila riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na Úrade BBSK Zuzana Lafférsová. Sídlo firmy bude v okrese Poltár, ktorý je zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, pričom nezamestnanosť v ňom bola k 31. marcu 10,58 percenta. Priemer nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji je 6,95 percenta.

Začnú pestovaním cesnaku

V sociálnom podniku budú pestovať cesnak, dreviny, ovocie a chovať včely, s následnou distribúciou produkcie do školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Svoju pestovateľskú činnosť bude vykonávať na pozemku, ktorý má v dlhodobom prenájme Spojená škola Poltár v zriadovateľskej pôsobnosti kraja.

Výhodou pozemku je aj existencia pôvodného ovocného sadu založeného v roku 1950, ktorý tvorí 1 300 stromov - pôvodné odrody hrušiek a jabloní vypestovaných priamo pre túto lokalitu. Úlohou sociálneho podniku bude tento sad zveľadiť a v budúcnosti plánuje ovocie zo sadu spracovávať napríklad lisovaním na ovocné šťavy.

V roku 2019 sociálny podnik plánuje zamestnať troch ľudí z radu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a začne pestovaním zimnej odrody cesnaku. V roku 2020 sa k pestovaniu cesnaku pridruží aj ovocinárstvo, chov včiel a pestovanie drevín, čo bude sprevádzané zvýšením počtu zamestnancov minimálne o ďalších troch. Každý nasledujúci rok je plánovaný nárast zamestnancov o ďalších troch ľudí, čo bude sprevádzané obrábaním čoraz väčšej rozlohy ornej pôdy a postupným nábehom na spracovávanie ovocia zo sadu a výrobou produktov z neho. V horizonte piatich rokov plánuje sociálny podnik Agro – DE BBSK zamestnať minimálne 20 až 25 ľudí, z toho 18 z kategórie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a absolventov, ktorí ukončili štúdium na Spojenej škole Poltár.

Banskobystrický samosprávny kraj vkladá do spoločnosti Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. jednorazový vklad 74-tisíc eur, z toho 30-tisíc eur ako základné imanie a vo výške 44-tisíc eur vytvára kapitálový fond z príspevku spoločníka pri vzniku spoločnosti. Prostriedky kapitálového fondu sa využijú na preklenovacie obdobie ako disponibilné zdroje na úhradu prevádzkových nákladov do času, kým si spoločnosť neakumuluje dostatočné zdroje z vlastnej činnosti. O výšku návrhu vkladu a investícií bude zmluvne ponížená pôvodne rozpočtovaná dotácia pre Rozvojovú agentúru BBSK, n.o. v roku 2019, preto vklad do spoločnosti nebude mať vplyv na rozpočet BBSK.

Plánujú ďalšie sociálne podniky

Úvodné investície, ktoré sú potrebné na úspešný štart fungovania sociálneho podniku počítajú aj s investíciou Strednej odbornej školy Želovce do fóliovníka, v ktorom bude predpestovávať priesady pre sociálny podnik, v predpokladanej sume 18-tisíc eur a investíciou Spojenej školy Poltár do vybetónovania podlahy existujúceho skladového priestoru s predpokladanou cenou 8-tisíc eur.

„V nasledujúcich rokoch bude sociálny podnik hospodáriť tak, že nebudú potrebné žiadne ďalšie finančné vklady od zakladateľa,“ konštatuje dôvodová správa.

V ďalších rokoch BBSK plánuje založiť podobné sociálne podniky so zameraním na poľnohospodárstvo naviazané na Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci a na Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote. Takisto plánuje rozšíriť už založený krajský sociálny podnik Rozvojové služby BBSK s.r.o. so zameraním na jednoduché stavebné činnosti o pobočku v Revúcej.