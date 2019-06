Buzitka sa intenzívne rozvíja posledné storočie, problémom je však vodovod

Vznik názvu obce je opradený istým rúškom tajomstva.

BUZITKA. Pred vyše sto rokmi bolo na jej mieste pár domov, dnes má aj so svojimi miestnymi časťami 502 obyvateľov. Taký rozvoj zaznamenala od vzniku prvej Československej republiky obec Buzitka v okrese Lučenec.

Z celkového počtu občanov žije väčšina, zhruba 350, v samotnej dedine, zvyšok v jej častiach Nový Sad, Krásna, Ipeľka a Dóra. "Počet obyvateľov však každý rok klesá. Pred 20 rokmi sme mali ešte okolo 600 občanov," podotkol starosta Miroslav Malatinec.

Istým rúškom tajomstva je opradený vznik názvu tejto obce. Podľa starostu Miroslava Malatinca existujú dve verzie jeho vzniku. "Jedni vravia, že búza je po maďarsky pšenica, druhí zase, že je to aj baza," uviedol Malatinec.

Bez cintorína

Zaujímavosťou Buzitky je skutočnosť, že priamo v dedine nie je cintorín. Niektorí pamätníci síce spomínajú na staré náhrobné kamene v miestnom sade, toto staré pohrebisko sa však nezachovalo. "Polovica dediny tak chodieva na cintorín do susednej Prše, druhá zase do našej časti Krásna, kde cintorín je," doplnil starosta.

V dedine ešte pred časom nebol ani kostol, ten však postavili začiatkom nového tisícročia. Jeho základný kameň požehnal pápež Ján Pavol II. v roku 2003 pri návšteve Rožňavy a hotový svätostánok vysvätil v roku 2007 rožňavský biskup Eduard Kojnok. Keďže dedina je relatívne mladá, nenachádzajú sa v nej žiadne historické pamiatky.

V Buzitke ale nechýba škôlka, do ktorej chodí 16 detí, ani základná škola s prvým stupňom, ktorú navštevuje 11 žiakov. "Mali by sme v nej aj viac detí, ale niektorí rodičia, keď dochádzajú autami za prácou do miest, ich berú so sebou," vysvetlil Malatinec.

Medzi najväčšie problémy obce podľa neho patrí chýbajúci vodovod. "Požiadali sme preto vodárenskú spoločnosť o realizáciu aspoň jednej kritickej ulice, kde je nová výstavba. Pri našom prieskume nám totiž všetci jej obyvatelia uviedli, že vodovod chcú," objasnil Malatinec s tým, že v iných častiach dediny bol záujem oveľa menší, keďže tam obyvatelia majú aspoň studne.

S prácou nie je problém

Do Buzitky pritom od susedných Veľkých Draviec vedie už zhruba 30 rokov vodovodné potrubie. Nikdy však nebolo využívané a nie sú od neho vybudované ani jednotlivé vetvy po dedine k domom.

Za ďalší problém považuje starosta chýbajúce stavebné pozemky. "Máme na ne vyhradených zhruba 60 árov, ale je tam problém s prístupovou cestou. Pripravuje sa však vytýčenie nových stavebných pozemkov na pôde, ktorá patrí súkromnému vlastníkovi. Je to lokalita pri novej ulici a vzniknúť by tam malo do 30 nových parciel," konkretizoval Malatinec.

Naopak, v Buzitke nie je problém s prácou, hoci okres Lučenec je zaradený medzi najmenej rozvinuté. "Prakticky nemáme dlhodobo nezamestnaných. Kto chce pracovať, ten si robotu nájde. Máme preto problém nájsť ľudí cez úrad práce na verejnoprospešné služby. Musíme ich brať z susednej Prše či Šávoľa," poznamenal starosta.

Mnohí obyvatelia dochádzajú za prácou do pár kilometrov vzdialeného Fiľakova, Tomášoviec, či do okresného mesta Lučenec. Dvaja zamestnávatelia pôsobia priamo v obci, v areáli bývalého poľnohospodárskeho učilišťa, ktorí v predajni traktorov a výrobni kartónov a paliet dávajú prácu zhruba desiatke ľudí.

Spomínané učilište zriadili v Buzitke na začiatku 60. rokov 20. storočia, dnes už však neexistuje. "Je škoda, že ho u nás zrušili, chodilo tam naozaj veľa žiakov. Okolo roku 2003 ho ale presťahovali do Fiľakova, kde ho zlúčili s inou školou," zakončil starosta.