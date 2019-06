Otrasný prípad pytliactva

Medvieďa sa stalo obeťou chladnokrvného pytliaka.

30. jún 2019 o 22:12 Radovan Vojenčák

BANSKÁ BYSTRICA. S ťažko pochopiteľným správaním pytliaka sa zaoberá Polícia v Banskej Byststrici. V katastri obce Ponická Huta bolo totiž nájdené zastrelené mláďa medveďa hnedého. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej bystrici o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Medvieďa malo prestrelené obidve zadné nohy. Ku skutku došlo pred 4 až 5 dňami. Po pytliakovi, ktorý sa neštítil zabiť takéto medvieďa pátrame," informovalo krajské riaditeľstvo na svojej facebookovej stránke.

O rozhorčené reakcie sledovateľov stránky nie je v príspevku núdza. Najviac sa prítomným pozdáva reakcia jedného užívateľa," Do vyšetrenia takýchto prípadov a otráv vtákov by sa mala zastaviť možnosť výkonu poľovného práva pre miestne poľovnícke združenie v ktorého revíri sa to stalo. Som presvedčený, že čoskoro by páchateľa udal niekto z vlastných."