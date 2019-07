Džudisti Junioru bojovali v jeden víkend na dvoch frontoch

Zápasili v Maďarsku aj Poľsku.

2. júl 2019 o 8:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. V maďarskej Pápe, družobnom meste Lučenca, organizovali na prelome júna (15. – 16. 6.) miniolympiádu, kde Novohrad v džude reprezentovalo osem pretekárov džudo klubu Junior. Tí sa ukázali v dobrom svetle, keď si každý z nich siahol na medailu.

„Medailistky Laura a Nina Drugdová (mini do 28 kg) sa stretli vo finále, z ktorého víťazne vyšla Laura. Ema Danišová (mini do 34 kg) sa zastavila iba vo finále a získala druhé miesto. Michaela Hanulová (mini do 34 kg) vybojovala bronzovú medailu. Z dievčat nás ešte reprezentovala Patrícia Pápaiová (mini do 38 kg), ktorá na súperku v boji o zlato nestačila a obsadila strieborný post,“ zhrnul tréner Junioru Michal Bokor.

Norbet Gál (mladší žiaci do 46 kg) vyhral zápasy suverénne pred časovým limitom a vybojoval si zlato. Samuel Pentka (starší žiaci do 55 kg) sa peknými a férovými výkonmi dostal cez oboch súperov a stal sa víťazom hmotnostnej kategórie. Attila Šüli (starší žiaci do 50 kg) rozšíril zbierku Junioru o striebro.

„Za výsledky a výkony ďakujem všetkým našim džudistom. Ďakujem mestu Lučenec za možnosť štartovať na turnaji, Jozefe Šnúrikovej za starostlivosť i sprievod, pánovi Sasvárimu a firmám Ekoltech a R-Glass. Vďaka patrí trénerskej kolegyni Patrícii Bokorovej, ktorá odviedla kus práce, a Zuzke Halajovej za krásne fotky a pomoc počas celého turnaja,“ zakončil Bokor.

Džudo klub Junior Lučenec mal zastúpenie aj na medzinárodnom turnaji v poľskej Bochnii (15. – 16. 6.). Obľúbená súťaž sa organizuje 250 metrov pod povrchom v priestoroch soľnej bane. Pätica džudistov pod vedením trénerov Marcel Pivarči a Marek Porteleky domov doniesla dve medaily

„Max Mező (mini do 34 kg) má rastúcu formu a ukázal to aj v Poľsku. Premožiteľa našiel až vo finále a dosiahol krásny úspech v podobe striebornej medaily. Dávid Farkaš (mladší žiaci do 42 kg) cez prvého súpera neprešiel a nedostal sa ani do opráv. Veľkú smolu mala Tereza Kováčová (mladšie žiačky nad 63 kg), pretože sa zranila v prvom zápase a do ďalších bojov nezasiahla,“ opísal tréner Junioru Michal Bokor.

Junior v Bochnii. (zdroj: Marek Porteleky)

Trénerov potešil výkon Karmen Mezőovej (staršie žiačky do 57 kg), ktorá sa prebojovala až do finále. Tam, rovnako ako jej brat, súperke podľahla, no so striebrom vládne v klube spokojnosť. Posledný reprezentantom Junioru bol Daniel Berky (starší žiaci do 55 kg). Po dvoch výhrach a dvoch prehrách mu bronzový kov ušiel len tesne. „Našim reprezentantom gratulujem a verím, že mali krásne zážitky. Za vzornú reprezentáciu klubu ďakujem trénerom Marcelovi Pivarčimu a Marekovi Portelekymu, za dopravu ďakujem Júliusovi Szmudovi, hotelu Slovan, firmám Ekoltech a R-Glass, mestu Lučenec a pánovi Sasvárimu,“ dodal Bokor.