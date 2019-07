Sedem zlatých do Katsuda

Novohradčania sa uprostred júna zúčastnili medzinárodného družobného turnaja v maďarskej Pápe.

2. júl 2019 o 12:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. K susedom vycestovalo 9 džudistov, ktorým sa na tatami darilo. Výsledkom ich snaženia bolo sedem zlatých a dve bronzové medaily.

„Turnaj sa organizuje každoročne a zúčastňujú sa ho džudisti zo spriatelených miest z Nemecka, Holandska, Slovenska a Maďarska. Náš klub mal zastúpenie v každej kategórii a všetci zverenci si počínali výborne,“ pochválil tréner Róbert Rác.

Prvé miesto a zlato si za Katsudo vybojovali Michal Varšo (do 38 kg), Dalibor Strmeň (do 60 kg), Andrej Meša (do 55 kg), Bruno Majoroš (do 73 kg), Pavlína Ľuptáková (do 30 kg), Martina Ľuptáková (do 40 kg), Tomáš Dovičič (do 50 kg). Na bronzovej priečke sa umiestnili Kamila Rácová ml. (do 27 kg) Petra Toroková (do 48 kg).

„Našim džudistom ďakujeme za ich skvelé výkony. Veľké poďakovanie patrí mestu Lučenec a pani Jozefe Šnúrikovej, ktorá sa starala o našu reprezentáciu a bola našou sprievodkyňou. V neposlednom rade ďakujeme nášmu šoférovi Júliusovi Juhásovi za bezpečnú dopravu a džudistom za ich vzorné a disciplinované správanie,“ dodal Rác.