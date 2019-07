Za horami, za dolami má svojich ambasádorov

Kraj predstavil svoju novú turistickú značku a s ňou aj jej veľvyslancov v rôznych regiónoch.

4. júl 2019 o 14:51 Radovan Vojenčák

LIEŠNICA. Každý región v Banskobystrickom kraji má svojho veľvyslanca reprezentujúceho značku Za horami, za dolami. Tá po novom propaguje turistické zaujímavosti kraja. Pre Novohrad sa stal takýmto ambasádorom včelár David Turčáni.

Ľudia z vidieka

Ten žil síce istý čas v zahraničí, no vrátil sa, keď sa priťažilo jeho otcovi. Práve on

ho priviedol k včelárstvu. K myšlienke založiť vzdelávaciu včelnicu Včelí kRaj v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou už potom nebolo ďaleko. Spolu s priateľkou Soňou ukazujú prostredníctvom včiel krehkosť a ohrozenie životného prostredia.

„Už pri vzniku značky ma oslovili s touto ponukou. Videl som v tom dobrý začiatok a víziu. Páčilo sa mi, že aj v iných regiónoch oslovili ľudí z vidieka a nevyužili známejšie tváre. Aj bežný človek sa tak s tým vie ľahšie stotožniť,“ myslí si.

Spájanie ponuky

Ambasádor má okrem iného prezentovať aj rôznorodosť regiónu. Jeho úlohou je ukázať, že aj v tých najmenších dedinkách sa dajú nájsť zaujímavosti. Ako ambasádor má včelár za sebou aj prvé podujatia zamerané na propagáciu značky a turistických atraktivít.

„Pôvodne som si myslel, že pridám k značke len svoj príbeh, ale vidím, že ma čakajú väčšie úlohy, a kedže ma výzvy lákajú, som pripravený angažovať sa aj viac. Naším cieľom je aj spájanie ponuky. Napríklad neďaleko od nás je penzión, kde sa účastníci našich kurzov môžu ubytovať,“ hovorí o možnostiach tvorby spoločných balíčkov.

Záujem o med vo včelnici nestíhajú pokrývať, a tak ponúkajú aj produkty od iných včelárov z regiónu. Aj to je ďalší príklad vzájomnej regionálnej pomoci.

„Propagácia bohatej sklárskej tradície prostredníctvom pripravovanej Sklárskej cesty je tiež zaujímavá myšlienka, aj tu vidím možnosť prepojenia. Veď med patrí do skla. Nie som nejaký idealista, ale vidím úprimnú snahu a stavenie na to, čo vieme ponúknuť aj bez prehnaných investícií, len musíme chcieť,“ hovorí Turčáni